L’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis spiazza Luca Daffrè: confessione intima

Maria Laura De Vitis sempre più vicina al naufrago: la confessione lo ha spiazzato

In quest’ultima puntata del daytime dell’Isola dei Famosi i naufraghi hanno deciso liberamente di andare a vivere in un’altra spiaggia. E ovviamente tutti hanno dato il loro contributo per fare il trasloco. Una volta che i naufraghi hanno finito di trasferire tutte le loro cose da una spiaggia all’altra la popolare concorrente ha colto la palla al balzo per fare una rivelazione inaspettata a Luca Daffrè, il quale è rimasto senza parole. Cosa ha detto? Quest’ultima ha confessato di averlo sognato la scorsa notte: “Ti ho sognato…” Il ragazzo ha dapprima riso un po’ imbarazzato, e successivamente le ha ovviamente chiesto che sogno fosse. La giovane ha però subito tagliato corto, asserendo di non poterglielo dire.

Luca Daffrè mette alle strette la naufraga, che alla fine viene allo scoperto: “E’ stato un bel sogno”

Maria Laura De Vitis e l’altro naufrago de L’Isola dei Famosi sono stati poi raggiunto da Edoardo Tavassi. E anche a quest’ultimo la ragazza ha rivelato di aver fatto un sogno sul giovane ex protagonista di Uomini e Donne. A quel punto il fratello di Guendalina Tavassi l’ha subito messa alle strette, volendo sapere se in questo sogno c’è stata dell’intimità tra loro. La naufraga, in evidente imbarazzo, ha subito dichiarato che nel sogno erano vicini di camera in hotel:

“Io gli ho aperto la porta…Il sogno è quindi continuato…Cos’è successo? Non lo dico…”

Insomma pare evidente ormai che la ragazza sia sia presa una bella cotta per il giovane compagno d’avventura.

Isola dei Famosi, la naufraga si sfoga in confessionale: “Nel sogno eravamo molto complici”

Successivamente Maria Laura De Vitis si è sfogata in confessionale. In questa occasione ovviamente ha parlato di questo famoso sogno in cui lei e Luca Daffrè sono stati protagonisti. La giovane non ha fatto mistero che proprio in sogno sono sembrati essere davvero molto complici:

“Ridevamo tanto…Scherzavamo tanto, ma non nego che c’è stata anche tanta passione…”

Quest’ultima ha poi rivelato di sperare che tra loro due possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia una volta finita questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi: “Se succederà qualcosa tra noi gli dirò di aver avuto un sogno premonitore…”