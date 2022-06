Isola, Maria Laura De Vitis lo ammette: “Sono stata la nemica di me stessa”

Maria Laura De Vitis fa me culpa poco prima della finale: l’amaro sfogo

E’ finita quest’ultima puntata del daytime di questa edizione de L’Isola dei Famosi. In questa occasione lo spirito dell’Isola ha chiesto ai naufraghi di scrivere sulla pergamena le loro sensazioni prima della finale, e successivamente di leggere ciò che hanno scritto agli altri naufraghi. E la giovane concorrente entrata in corsa ha rivelato a tutti che grazie a questo suo percorso ha capito finalmente di essere stata la nemica di se stessa in tante occasioni:

“A volte sono stata la peggior nemica di me stessa…E non pensavo di avere un valore…Mi sono però accorta di non dover fingere ciò che non sono…”

L’Isola dei Famosi, la naufraga confessa: “Ho capito quanto valgo”

Successivamente Maria Laura De Vitis, sempre nel momento in cui ha letto agli altri naufraghi del reality show ciò che ha scritto su questa pergamena, ha anche rivelato di aver capito grazie a questa incredibile avventura più unica che rara di valere tanto, con pregi e difetti:

“Ho capito che io valgo così come sono…Valgo tanto sia con i pregi che con i difetti…”

E gli altri naufraghi, dopo aver ascoltato lo sfogo della loro compagna d’avventura, che in questi ultimi giorni è stata al centro delle polemiche, non hanno potuto nascondere l’emozione. E chissà se alla fine la ragazza, dopo aver vinto La pupa e il secchione, potrebbe avere qualche chance di beffare il grande favorito, Nicolas Vaporidis.

Mercedesz Henger si sfoga a poche ore dalla finale del reality: “Ho capito di aver fame d’amore”

Ha poi preso la parola la figlia di Eva Henger, la quale non ha nascosto agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi di aver capito nei mesi passati in Honduras di aver bisogno d’amore:

“Ho fame d’amore…Dell’amore della mia famiglia, dei miei amici e di un possibile futuro compagno e dell’amore verso me stessa…”

La ragazza ha poi dichiarato di considerarsi già vincitrice perchè è arrivata a fare queste considerazioni. Intanto si segnala che la ragazza stasera dovrà superare un bell’ostacolo: la nomination contro Nick Luciani, che è stato indubbiamente uno dei naufraghi più amati dal pubblico a casa.