Maria Laura De Vitis affronta Mercedesz Henger: “Vittimista e saccente”

Maria Laura De Vitis sbotta dopo il litigio con la naufraga: “Mi è stata vicina finché le sono servita”

Ieri c’è stato un acceso confronto tra Mercedesz Henger e l’altra giovane naufraga. In questa circostanza la figlia di Eva Henger non c’è andata affatto giù leggera nei confronti di quest’ultima, arrivando a dire di non potersi più fidare dopo tutto ciò che è successo tra loro. La puntata di oggi del daytime de L’Isola dei Famosi è iniziata proprio con Maria Laura impegnata a parlare a tu per tu con Luca Daffrè di tutta questa faccenda. Cosa ha detto? La ragazza non ha nascosto tutta la sua delusione nei confronti della sua compagna d’avventura, cogliendo l’occasione per lanciare un’accusa ben assestata:

“Mi è stata vicina finché le sono servita…L’ho sempre protetta, e forse adesso che è in finale non le servo più…”

Luca però ha tagliato subito corto consigliandole di chiarire il prima possibile questa situazione con Mercedesz.

Mercedesz Henger e la giovane naufraga: acceso faccia a faccia oggi all’Isola

Maria Laura De Vitis ha quindi preso il toro per le corna ed ha chiesto alla compagna d’avventura un confronto, nella speranza vana di far pace. In questa circostanza la vincitrice de La pupa e il secchione show ha fatto presente alla naufraga di non aver mai detto cose pesanti nei suoi confronti:

“Ho solo detto che a volte fai la vittima…Certe volte parli con un tono saccente e superbo…Non ti ho detto cose offensive…”

La bionda naufraga, che ieri si è arrabbiata molto, ha poi fatto presente a Maria Laura che stavolta la parte lesa è lei: “Questo non è vittimismo…Che tu voglia far pace insultandomi non sta né in cielo né in terra…”

L’Isola dei Famosi, le due naufraghe non si sono chiarite: riusciranno mai a far pace?

Purtroppo questo confronto tra Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis non ha portato pace, ma ha ancora di più acuito le tensioni tra loro. La figlia di Eva Henger ha dichiarato di credere che dovrebbero arrivare alla conclusione che non vanno d’accordo perchè se no è impossibile andare avanti: “Ogni volta che parleremo di questo fatto saremo sempre in disaccordo…” L’altra naufraga non ha potuto far altro che darle ragione. In confessionale la bionda concorrente si è poi sfogata, non facendo mistero che avrebbe comunque voluto che questo confronto fosse finito in un altro modo: “Non mi sta bene, però voglio vivere questi giorni serenamente…”