L’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger si fa male: Edoardo Tavassi la ignora

Mercedesz Henger si infortuna a Cayo Cochinos: “Mi sono aperta la mano”

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta protagonista assoluta è stata la figlia di Eva Henger, la quale purtroppo si è fatta molto male alla mano, tanto da essere stata costretta ad andare in infermeria per farsi curare prontamente:

“Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la mano…Mi ha fatto davvero molto male…”

La ragazza per via di questo brutto taglio ha avuto quattro punti di sutura, ma purtroppo un po’ tutti i naufraghi l’hanno ignorata lasciandola di stucco: “Nessuno si è interessato…Non mi sarei comportata così…”

Edoardo Tavassi ignora la naufraga, che si sfoga amaramente: “Ci sono rimasta molto male”

Una volta che Mercedesz Henger ha fatto il suo ritorno sulla Playa il fratello di Guendalina Tavassi non l’ha considerata più tanto. Ovviamente quest’ultima in confessionale non ha fatto mistero di esserci rimasta davvero male perchè mai si sarebbe aspettata un comportamento del genere da parte del naufrago, visto che ha sempre dichiarato di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti: “Posso dirlo? Ci sono rimasta molto male…” Difatti quest’ultimo, che ieri pomeriggio ha dato scandalo a L’Isola dei Famosi, ha preferito aiutare esclusivamente Nicolas Vaporidis, il quale ha avuto un problema a sua volta ed è stato costretto a lasciare momentaneamente Cayo Cochinos per andare in infermeria.

Isola dei Famosi: i due naufraghi fanno ingelosire Mercedesz Henger

In un secondo momento la ragazza ha visto Edoardo Tavassi e Estefania Bernal giocare e chiacchierare in acqua. E questo loro avvicinamento ha indispettito non poco la figlia di Eva Henger, che si è sfogata amaramente con Carmen Di Pietro:

“Vabbè…Sono entrambi single e fanno come vogliono…Ho una certezza in tutto questo: lui non è il mio ragazzo…”

Carmen l’ha però messa alle strette chiedendole se lo vorrebbe come fidanzato. Tuttavia quest’ultima ha subito tagliato corto, limitandosi a dire di non sapere neppure se piace a lui: “Lo vorrei come fidanzato? Ma se non so neppure se gli piaccio…” Cosa riserverà il destino ai due naufraghi?