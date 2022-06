Edoardo Tavassi, scandalo all’Isola: Mercedesz e Estefania hanno spogliato…

Il fratello di Guendalina Tavassi è rimasto senza costume: ecco cosa è successo

Edoardo Tavassi uno dei protagonisti del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza ha dato scandalo, per essersi ritrovato senza costume. A spogliare in acqua il chiacchierato naufrago sono state Mercedesz Henger e Estefania Bernal, e il romano non ha avuto altra scelta oltre a quella di coprirsi con un vestitino bianco di Carmen Di Pietro.



La naufraga argentina mette gli occhi su Edoardo: “E’ diventato ancora più figo”

A L’Isola dei Famosi è successo qualcosa di inaspettato, che ha fatto sorridere parecchio Mercedesz Henger e la naufraga di origini argentine. In particolare la figlia di Eva Henger e la modella che ha fatto tanto parlare per la finta storia d’amore con Roger Balduino, mentre si trovavano in acqua con il fratello di Guendalina Tavassi sono riuscite a bloccarlo facendolo rimanere senza costume: allo scherzo hanno assistito anche Maria Laura De Vitis e Carmen Di Pietro, che ha fatto il possibile per aiutare il suo compagno di gioco. Intanto nel daytime andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5, il 38enne ha finto di fare un servizio fotografico ad Estefania Bernal. La vicinanza tra quest’ultima e il naufrago non è passata di certo inosservata, visto che entrambi si sono fatti dei complimenti reciproci: i due in effetti si sono mostrati parecchio complici mentre giocavano con la sabbia e l’acqua del mare. Il primo a rompere il silenzio è stato il romano, visto che sul loro rapporto ha affermato: “L’ho inquadrata in tutta la sua bruttezza, è entrata bella ma qua…è nata una grande amicizia”.

Il naufrago ha aggiunto: “Veramente con lei mi diverto tantissimo è molto auto-ironica, soprattutto perchè non capisce le battute che faccio. Quando lei parla io non capisco, quindi è un rapporto meraviglioso quello tra me e lei”. La 26enne ha fatto sapere che il suo compagno di gioco non è indifferente ai suoi occhi: “E’ diventato ancora più figo, poi con l’accento romano che a me fa impazzire, adesso con questo taglio che secondo me sta molto bene”.

Isola dei Famosi, la figlia di Eva Henger non nasconde la sua gelosia al videomaker

Il fratello di Guendalina Tavassi dopo essersi improvvisato fotografo personale della naufraga argentina, ha fatto i conti con la reazione della figlia di Eva Henger che non ha nascosto la sua evidente gelosia. La replica del 38enne che di professione è un videomaker e di recente è finito in infermieria alla stessa maniera di Marco Cucolo non si è fatta di certo attendere, dato che le ha detto: “Fai bene a essere gelosa di lei”.