Isola, Licia Nunez punta il dito contro Roger Balduino: “Falso con tutti”

L’ex naufraga si difende dalle critiche ricevute in Honduras: “Ecco chi sono stati i veri attori”

L’attrice Licia Nunez reduce dall’esperienza vissuta nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, si è raccontata ai microfoni di SuperGuidaTV. L’ex naufraga oltre a difendersi dalle critiche ricevute da alcuni concorrenti ha attaccato Blind e Roger Balduino: “Mi hanno dato della falsa e della costruita, e hanno dimostrato di non avere carattere oltre che essere bugiardi”. Poi ha rincarato la dose sul brasiliano:

“Ha dato vita ad una sceneggiatura, scritta male tra l’altro, di una relazione con Estefania. I veri attori sono stati loro. Io non ho fatto altro che essere me stessa”.

“Ho commesso una leggerezza durante una prova leader”, l’ammissione dell’attrice

Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi e la decisione di abbandonare il gioco, Licia Nunez ha concesso un’intervista SuperGuidaTV. L’ex naufraga tra le tante dichiarazioni fatte ha ammesso di aver fatto un errore: “Ho commesso una leggerezza e mi riferisco al fatto che durante una prova leader ho chiesto ad Alessandro di mollare la presa. Pensavo che diventando leader gli altri potessero guardarmi con occhi diversi e accogliermi in modo più positivo”.

Inoltre l’ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi ha detto la sua su Estefania Bernal che nei giorni scorsi è rimasta spiazzata, e con cui ha avuto diverse divergenze caratteriali in Honduras: “E’ una persona che gioca e sa giocare. All’inizio non avevo compreso che lei fosse una buona giocatrice e invece si è rivelata tale”.

La madre di Alessandro Iannoni elogiata da Licia Nunez: “Non è mai stata aggressiva”

L’ex naufraga poi si è lamentata dell’atteggiamento che Roger Balduino ha avuto con lei in Honduras: “La persona che ha mostrato la sua vera indole parlando male di me, e dicendo che non mi sarei meritata la fiducia è una conseguenza di un rapporto di amicizia che si crea tra due persone, e che lui non ha mai manifestato l’intenzione di instaurare nulla con me”. L’attrice sempre riferendosi al brasiliano ha aggiunto: “Ha finito per non avere la fiducia di nessuno perchè si è comportato da falso con tutti”. La 44enne ha spiegato la ragione per cui a vincere secondo lei dovrebbe essere Carmen Di Pietro elogiandola:

“Ha fatto un percorso lineare ed è sempre stata presente in tutte le dinamiche. E’ una donna simpatica, e non è mai stata aggressiva“.

Sull’amicizia instaurata con Ilona Staller invece ha dichiarato: “Ho trovato in lei una persona accogliente, generosa e molto dolce. E’ stata una delle più belle sorprese che mi ha riservato questo percorso”.