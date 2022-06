Isola, Lory Del Santo al limite della sopportazione: “Mi sono stancata!”

Estefania Bernal infastidita dalla compagna di Marco Cucolo: “Ascolta tutto come sempre”

Mentre aumenta l’attesa per seguire su Canale 5 una nuova puntata del seguitissimo reality show condotto da Ilary Blasi, non sono mancate tensioni tra i concorrenti di Playa Rinovada. L’atteggiamento di Lory Del Santo continua a non piacere a diversi naufraghi, e tra questi c’è anche Estefania Bernal, dato che nel daytime andato in onda oggi pomeriggio si è lamentata affermando: “Ascolta tutto come sempre”.



Edoardo Tavassi contro Nick Luciani: “A forza di stare con Lory ti stai rinc*gli*nend*”

La compagna di Marco Cucolo nella striscia pomeridiana de L’Isola dei Famosi di oggi, è intervenuta per il fatto che si sia rotta la copertura del fuoco, pronunciando le testuali parole: “Se rompo una cosa me la ricordo, anzi non ci dormo la notte. Carmen tu sapevi che era rotto il coprifuoco”. A riprendere i suoi compagni di gioco ci ha pensato Luca Daffrè: “Andava detto, non tenerlo nascosto”. La replica di Lory Del Santo non si è fatta attendere: “Lo sapevano tutti che il coprifuoco era rotto”. Edoardo Tavassi invece ha puntato il dito contro il cantante dei Cugini di Campagna: “Perchè te che se sai che era rotto non dici niente e aspetti la sera”. Il fratello di Guendalina inoltre riferendosi alla nota showgirl che di recente ha perso le staffe, ha aggiunto: “A forza di stare con lei ti stai rinc*gli*nend*”.

La nota showgirl convinta prima della puntata: “Se non esco sarò di nuovo in votazione”

Sempre Edoardo Tavassi ha svelato: “Stanno cercando di nutrire Gennaro perchè se diventa leader nomina uno dell’altro gruppo”. Intanto Mercedesz Henger dopo aver baciato il fratello di Guendalina mentre mangiava gli spaghetti con le polpette alla stessa maniera degli altri naufraghi dopo un nuovo comunicato dallo spirito dell’Isola, ha affermato: “La cosa più romantica del mondo”. Lory Del Santo attualmente al televoto contro Estefania Bernal invece si è lasciata andare a uno sfogo, facendo sapere di essere arrivata al limite della sopportazione: “Io mi sono stancata guarda, poi dicono che non parlano alle spalle”. Sempre la nota 63enne che quindi questa sera rischia di mettere piede su Playa Sgamadissima qualora la naufraga argentina dovesse avere la meglio, non ha nascosto un suo presentimento, dato che si è detta convinta che non è esclusa la probabilità che possa finire nuovamente in nomination: “Se non esco sarò di nuovo in votazione”.