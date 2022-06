L’Isola dei Famosi, naufraghi puniti: Lory Del Santo perde le staffe

Isola dei Famosi, i naufraghi hanno infranto il regolamento: arriva l’inevitabile punizione

Ormai non c’è un solo giorno in cui non succeda qualcosa ai poveri naufraghi. E nella puntata del daytime di oggi è arrivato un comunicato che ha avvisato loro di essere stati puniti per aver infranto il regolamento. Difatti alcuni naufraghi, nella puntata di lunedì scorso, hanno passato delle pizzette vinte in una prova ricompensa a Maria Laura, Estefania e Carmen Di Pietro commettendo una grave infrazione. Per tale ragione la produzione ha deciso di togliere loro il fuoco per 24 ore mettendoli ovviamente in grande difficoltà. Il primo a protestare è stato Nicolas Vaporidis, che si è limitato a dire: “Staremo a digiuno per 24 ore adesso…”

Lory Del Santo va su tutte le furie: “Mi fossi comportata io così sarebbe scoppiato l’inferno”

Tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi che hanno preso peggio la punizione c’è anche la popolare showgirl, che parlando a tu per tu con Nick Luciani dei Cugini di Campagna non ha fatto mistero di credere che se fosse stata lei ad aver infranto il regolamento facendo un gesto simile sarebbe scoppiato l’inferno:

“Qui è colpevole sia chi ha mangiato che chi si è messo le pizzette in tasca…Pensa se l’avessi fatto io…Ci sarebbe stata una rivoluzione…”

Ed il naufrago non ha potuto far altro che dare ragione alla sua compagna d’avventura, che giorni fa è stata difesa da Delia Duran all’Isola Party. La naufraga, in confessionale, si è poi lamentata del fatto che i colpevoli neppure si sono scusati. Poco dopo c’è stato anche un acceso scontro tra Edoardo e Nick, il quale non ha nascosto di credere che invece di dare le pizzette potevano cedere la loro porzione di riso la sera stessa: “Non sarebbe cambiato niente…”

L’Isola dei Famosi, punito Luca Daffrè: la naufraga non lo perdona

E’ poi arrivata una seconda comunicazione in cui la produzione ha annunciato di aver deciso di prendere provvedimenti anche nei confronti del leader della settimana dopo aver infranto il regolamento: “Hai trasgredito le regole passando il cibo alle tue compagne…” Motivo per cui gli è stato tolto il ruolo del leader. E ovviamente Lory Del Santo ha subito colto la palla al balzo per attaccarlo duramente: