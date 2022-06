Isola, Lory Del Santo furiosa con Luca Daffrè: “Parli sopra le persone”

Lory Del Santo ammette il suo errore: “Ho sbagliato. Vi chiedo scusa”

Continuano a esserci parecchie tensioni, tra i concorrenti del reality show basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi. Lory Del Santo dopo una lite con Edoardo Tavassi ha attaccato Luca Daffrè dicendogli: “Da te non ascolto più niente. Mi sei venuto sempre contro, non mi hai mai ascoltato, parli solo tu e sopra le persone. Se mi accusi di qualcosa mi dai la possibilità di dire una mia opinione? Non me l’hai mai data!”. Il modello e influencer è stato difeso da Mercedesz Henger: “In questo caso lui non ha detto niente”.

Le scuse della showgirl non sono tardate ad arrivare: “Ho sbagliato il nome di Nick con Nicolas, scusate, vi chiedo scusa. Ho pensato che Nick intendevi Nicolas”, scatenando la reazione dell’ex volto di Uomini e Donne: “Ragazzi ma di che cosa stiamo parlando”.

La compagna di Marco Cucolo smentisce Edoardo Tavassi: “Mai detta una cosa del genere”

Nelle scorse ore a L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo dopo essere intervenuta in difesa di Nick Luciani ha avuto una discussione con Edoardo Tavassi. Quest’ultimo ha accusato la showgirl di arrampicarsi sugli specchi: “Non mi va che vai da lui e lo aizzi, dicendo ti attaccano tutti, già non era una cosa da discussione questa. Non era un attacco. Non lo fomentare”. La compagna di Marco Cucolo ha smentito: “Non l’ho mai detta una cosa del genere, dì la verità, perchè inventi. Ho ripetuto quello che ha detto, se vuoi trovare sempre un difetto di qualsiasi cosa”. Il fratello di Guendalina si è lamentato dell’atteggiamento della compagna di gioco: “Provi a spiegarle e scappa, non vuole sentirsi dire la verità”. A dire la sua ci ha pensato anche Mercedesz Henger, dato che si è rivolta all’attrice dicendole: “Ci sono tantissime cose in un discorso che non tornano, ti contraddici. Hai detto che Luca ti ha insultato, dopo due secondi hai detto non ho mai detto questa cosa, ti sto dicendo le cose in faccia”. La nota showgirl ha precisato: “Gli ho detto che non mi ha mai ascoltato”.

Maria Laura De Vitis riprende la nota attrice: “Non riportare più le parole che senti”

Edoardo Tavassi ha rincarato la dose sulla compagna di Marco Cucolo: “Lei vuole far credere a Nick che tutti ce l’hanno con lui, vuole mettere zizzania”. E’ intervenuta Maria Laura De Vitis, dando questo consiglio all’attrice che di recente ha perso le staffe: “Si creano fraintendimenti se continui a riportare le parole degli altri, zitta, non riportare più le parole che senti. Devi dire la tua opinione”. La replica della nota 63enne è stata: “Però non posso neanche stare zitta per compiacerli. Io la penso come Nick. Ho detto che lui ha dato un consiglio e sono dell’idea che ha fatto bene, aveva tutte le ragioni di darlo, e aggiungo che la maggioranza deve decidere”.