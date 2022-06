Isola, Luca Daffrè affronta Mercedesz Henger: “Sento altre frecciatine”

La figlia di Eva Henger replica al modello e ammette: “Non andiamo d’accordo”

Nelle scorse settimane ai telespettatori del seguitissimo reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, non sono passati di certo inosservati i litigi tra Mercedesz Henger e Luca Daffrè. Quest’ultimo di recente e in un filmato condiviso sui canali social ufficiali del programma ha affrontato la 30enne, per provare a capire i motivi del suo risentimento. La replica della naufraga non si è fatta attendere: “Dillo a Maria Laura cosa le ho detto quando è tornata in spiaggia l’altro giorno, le ho detto ho avuto l’occasione di parlare con lui, è un bravo ragazzo, veramente prezioso, poi che io e te non andiamo d’accordo su alcune cose ci sta!”.

Luca Daffrè chiede delucidazioni a Mercedesz Henger: “Voglio capire il rapporto tra me e te”

Nei giorni scorsi e prima della semifinale, c’è stata una discussione abbastanza accesa tra Mercedesz Henger e Luca Daffrè. Quest’ultimo in un video pubblicato sulla pagina Facebook e Instagram ufficiale de L’Isola dei Famosi oggi, ha chiesto delucidazioni alla compagna di gioco: “Come stai? Ci ho pensato un po’ in questi giorni, a come ci siamo risposti, ad altre frecciatine che sento e non ho mai capito sinceramente cosa pensi di me”. Il modello e influencer ha continuato il suo discorso, facendo capire di non vedere coerenza nell’atteggiamento della naufraga: “Davanti ho sempre visto la bella faccia, ogni tanto noto queste frecciatine, queste frasi, tu non parlare, quindi volevo capire un attimino cosa pensi di me”. La 30enne che nella penultima puntata è rimasta delusa da Maria Laura De Vitis, ha prontamente sottolineato: “In quel caso ti ho detto di non parlare”. L’ex volto di Uomini e Donne ha aggiunto: “Anche in altri casi, tipo non mi lasci fare mai niente, non ti fidi di me, tutte queste cose qui. Adesso voglio capire il rapporto tra me e te“.

Intanto nel daytime che il pubblico ha seguito oggi pomeriggio, Nicolas Vaporidis dopo aver condiviso con Carmen Di Pietro una colazione vinta dalla naufraga, ha avuto il compito di scrivere un pensiero con un inchiostro indelebile in una delle frecce che lo spirito dell’isola ha fatto avere a lui e agli altri finalisti. L’attore ancora amareggiato per il recente abbandono di Edoardo Tavassi, gli ha dedicato queste parole: “Dove tutto è iniziato”, dopodichè ha affermato: