Isola: “Luca Daffrè vuole fare i triangoli”, Carmen Di Pietro ne è convinta

Carmen Di Pietro ha un piano per capire le intenzioni di un naufrago: coinvolta l’argentina

Tra i concorrenti del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza c’è anche Luca Daffrè, che non è indifferente a Maria Laura De Vitis. A detta di Carmen Di Pietro il modello e influencer avrebbe un obiettivo ben preciso in Honduras. In particolare la nota showgirl ha coinvolto Estefania Bernal, facendole sapere qual è il suo piano per smascherare le reali intenzioni del naufrago non nascondendo il suo sospetto: “Secondo me lui vuole fare i triangoli. Si dai a questo piacciono i triangolini, questo gran signore vuole fare le cose strane a triangolo”. Scendendo nel dettaglio la madre di Alessandro Iannoni ha invitato l’argentina a provarci con l’ex volto di Uomini e Donne, per capire a chi è interessato.



La pupa chiede aiuto alla nota showgirl: “Studialo e guarda come si comporta con me”

Finalmente Maria Laura De Vitis è uscita allo scoperto a L’Isola dei Famosi, ammettendo a Carmen Di Pietro di provare qualcosa nei confronti di Luca Daffrè. L’atteggiamento di quest’ultimo però desta dei sospetti alla nota showgirl, visto che dopo aver bacchettato ancora una volta la pupa per averci provato con suo figlio inizialmente le ha detto: “Ti ha detto che aveva occhi solo per me? Che volevate fare un triangolo? Ci manca solo il tris con me. Perchè secondo me questo vuole fare i triangoloni. Ho un piano per capire se è interessato solo a te o è furbetto. Estefania deve provarci un po’”. A proposito di quest’ultima, la madre di Alessandro Iannoni le ha detto in che modo deve comportarsi con il modello e influencer: “Lo stuzzichi un po’ e vediamo che succede. Fai la dolce e carina. Vai da lui in riva al mare e gli dici sei proprio bello”.

Intanto la pupa riferendosi all’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha dichiarato: “Nessun triangolo. A me interessa conoscerlo. Non è che voglio andare oltre qui. Però se ci sono le basi magari quando usciamo sboccia qualcosa”. L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha chiesto aiuto alla compagna di gioco: “Devi dirmi cosa pensi, io mi fido del tuo parere. Tu studialo e guarda come si comporta con me“.

La confessione di Maria Laura De Vitis sul modello e influencer: “Di notte ci siamo coccolati”

La pupa che di recente ha fatto una confessione intima, non ha nascosto alla madre di Alessandro Iannoni di essere interessata a Luca Daffrè: “Mi piacciono i suoi abbracci e le sue carezze, però non vorrei fidanzarmi qui. Lui mi ha fatto capire che gli sono piaciuta come ragazza e che vorrebbe conoscermi”. L’ex fidanzata di Paolo Brosio soprattutto ha fatto una precisazione sul suo rapporto con il modello: “Non abbiamo fatto niente di che di notte, ci siamo coccolati e gli ho fatto intendere che mi piace”.