Isola, Marco Cucolo chiede scusa a Lory Del Santo: “Penso di aver sbagliato”

L’ex naufraga ha perdonato il suo compagno: è successo durante la semifinale

Nella semifinale del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, c’è stato finalmente il tanto atteso faccia a faccia tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. La nota showgirl dopo non aver nascosto la sua immensa delusione per il fatto di non essere stata difesa dal suo compagno in Honduras, l’ha perdonato con queste parole quando si è presentato in studio con un mazzo di rose per lei: “Stai attento io ti conosco, so che sei buonissimo, io ti voglio molto bene, l’amore fa fare grandi passi avanti ma quando una persona rimane sola lo sai che può diventare più fragile, allora è meglio essere in due“.



Marco Cucolo elogia la sua fidanzata nello studio del reality: “Sei una donna leale”

Questa sera nel nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi, la conduttrice ha accolto nello studio del programma l’ex naufrago Marco Cucolo. Vladimir Luxuria dopo l’ingresso del 30enne ha ironizzato dandogli questo consiglio: “Fermati sei ancora in tempo!”. A questo punto l’ex naufrago sull’esperienza vissuta in Honduras ha dichiarato: “Tutto bene dai, una bellissima esperienza che mi ha cambiato penso la vita per sempre, sicuramente ho una testa più funzionante”. Quando la conduttrice gli ha ricordato che la sua fidanzata è molto arrabbiata con lui, ha risposto: “Me ne ero accorto”, dopodichè si è rivolto alla nota showgirl con cui sta insieme da nove anni elogiandola: “Io so benissimo che sai difenderti da sola, l’unica cosa che ho mancato di dire purtroppo che sei stata una persona fondamentale, sei una donna leale, sincera, vera con me, mi dispiace che questa cosa non sia arrivata, io so benissimo come sei, ti chiedo scusa, penso di aver sbagliato, mi farebbe piacere ritornare con te”.

Torna il sereno per una coppia. Vladimir Luxuria: “Questa storia mi ha fatto commuovere le ascelle”

Non appena è tornato il sereno tra Lory Del Santo e il compagno, non si è fatta attendere la reazione di Vladimir Luxuria a cui l’ex naufraga di recente ha fatto un rimprovero per essere andata troppo sul personale: “Questa storia mi ha fatto commuovere tutte e due le ascelle”. L’ex naufraga invece riferendosi al suo fidanzato ha svelato un retroscena: “Prima di andare all’isola pensava più a mangiare, adesso credo che avrà più tempo per parlare con me”.