Lory Del Santo fa un rimprovero a Vladimir Luxuria: “E’ andata sul personale”

L’ex naufraga si difende: “La mia posizione è stata distorta dagli opinionisti”

Lory Del Santo una ex concorrente del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, raggiunta telefonicamente da IsaeChia si è tolta alcuni sassolini dalle scarpe, svelando anche dei retroscena. La nota showgirl alla domanda se ci sarà un confronto nella nuova puntata tra lei e il suo fidanzato ha risposto:

“La mia decisione dipenderà da quello che lui mi dice. La mia posizione è chiara, è stata un po’ distorta dagli opinionisti“.

“Nicolas Vaporidis amico di Edoardo solo per una tecnica di gioco”, parla la nota showgirl

Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga Lory Del Santo ha rotto il silenzio anche a IsaeChia. La showgirl ha fatto capire chiaramente di non aver gradito il fatto che Vladimir Luxuria l’abbia invitata a farsi un esame di coscienza, facendole un rimprovero: “Tutte queste illazioni gratuite appesantiscono la situazione per andare contro di me. Quando mi ha accusato di avere una doppia faccia è andata sul personale”.

Sempre durante la chiacchierata, la 63enne ha fatto sapere di non credere al rapporto di amicizia tra Nicolas Vaporidis e il fratello di Guendalina Tavassi, visto che riferendosi all’attore ha dichiarato: “E’ insofferente della natura umana, e non è vero che è suo amico, lo sta facendo solo per una tecnica di gioco. Non è neanche amico di Carmen”. Non sono mancate critiche all’attore: “Adesso per vincere deve sembrare buono, perchè è uno che perdona. Tutto falso. L’ho trovato patetico nell’ultima puntata quando per tre volte ha ripetuto la stessa cosa su Nick”.

Lory Del Santo delusa dalla madre di Alessandro Iannoni: “Non ha mosso un dito per difendermi”

A proposito di Carmen Di Pietro, l’ex naufraga che di recente ha ammesso un errore, non ha nascosto di essere rimasta delusa: “Non ha mosso un dito per difendermi. Attaccava quelli da eliminare e quelli che doveva coprire li ha sempre coperti”. Inoltre ha smascherato Maria Laura De Vitis, svelando che ha rinunciato a proporre ad Alessandro Iannoni di farsi una storia con lei perchè funziona televisivamente, poichè lei le ha consigliato di non farlo. La fidanzata di Marco Cucolo non ha nascosto la sua delusione per essere stata nominata dalla pupa: “Sei falsa, non ti insulto per la tua falsità e cosa fai? Mi voti, invece che votare Mercedesz Henger, che fino a quel momento le aveva dato della falsona”. La nota 63enne si è espressa anche sul rapporto tra quest’ultima e l’ex fidanzata di Paolo Brosio: “Fanno e dicono tutte cose false”.