Isola, Nicolas Vaporidis attacca Nick Luciani: “Ha celebrato la strategia”

Nick Luciani delude l’opinionista nella nuova puntata: “Non ha detto la verità”

Nella nuova puntata del seguitissimo reality show condotto da Ilary Blasi che si avvicina sempre più alla finalissima, Nicolas Vaporidis non ha cambiato idea su Nick Luciani. L’attore quando è stato invitato a dire chi non merita di rimanere in gioco sino all’ultimo appuntamento serale ha fatto il nome del cantante, dando questa motivazione: “Gli ho offerto la mia amicizia, sono la persona che detesta di più. Ha fatto di tutto per stare dalla mia parte e continuo a chiedermelo, ha celebrato la strategia, i difetti li accetto, quando ho sbagliato sono venuto e ti ho dato la mia mano, mi sono arrabbiato, non dovrebbe arrivare in finale”.

A sorpresa il cantante ha fatto il nome di Luca Daffrè, scatenando la reazione di Vladimir Luxuria: “Voglio che arrivi in finale però in questo caso non ha detto la verità, è stata una scelta strategica”.

Luca Daffrè critica l’atteggiamento del cantante: “Tende a nascondersi”

Questa sera i naufraghi de L’Isola dei Famosi, sono stati chiamati a dire chi secondo loro non merita di arrivare in finale. Edoardo Tavassi ha spiegato la ragione per cui Nick Luciani non dovrebbe essere finalista: “Quello che ho visto all’inizio non lo avrei mai scelto, l’ultimo che ho visto non merita di andare in finale, il gemelllo cattivo”. Il cantante invece ha escluso Luca Daffrè: “Perchè per me meritano tutti di andare in finale, è entrato per ultimo, ma non ho nessun problema, non è una strategia. Nicolas merita anche lui di andare in finale, ha fatto parecchio”. Vladimir Luxuria è intervenuta: “Non centra niente che lui sia fisicato e potrebbe vincere le prove?”. La replica del 52enne è stata: “Non centra niente, il discorso della vincita, non è strategia”. Il modello e influencer ha fatto sapere di pensarla come l’attore, visto che riferendosi al cantante che di recente è finito nell’occhio del ciclone ha detto:

“E’ una persona ambigua, che fa fatica a dire le cose in faccia, tende a nascondersi senza essere molto diretto”.

Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro riprende il figlio: “Come ti sei permesso”

Intanto sempre questa sera Alessandro Iannoni ha ripreso la madre, per l’avvicinamento a Luca Daffrè: “Vedo che ti manco”. La naufraga ha prontamente replicato facendo un rimprovero al figlio, per il video in cui l’ha visto parecchio divertito in compagnia di Guendalina Tavassi e di altre donne nella scorsa puntata: “Mi manchi tantissimo, come ti sei permesso a postare sui social quei video che mi hai fatto vedere l’altra volta”. L’ex naufrago ha rincarato la dose: “Io faccio dentro casa quello che ho fatto con Guendalina se continui”. La showgirl non ha nascosto la sua preoccupazione, facendo una richiesta precisa: “Che non mi portasse nessuna a casa per favore!”.