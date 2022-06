L’Isola dei Famosi, Nick Luciani nell’occhio del ciclone: è caos in Honduras

Luca Daffrè insinua dubbi sul naufrago: “Vuole mettere in difficoltà gli altri”

E’ appena andata in onda una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E anche stavolta le polemiche non sono certo mancate. Cos’è successo? In pratica Nick Luciani è finito nell’occhio del ciclone dopo aver fatto notare che la copertura del fuoco è stata rotta da Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger e Estefania Bernal. In questa occasione il naufrago non ha nascosto tutto il suo disappunto, arrivando anche a dire di essere estremamente stufo di star ad aggiustare le cose che altri hanno rotto perchè non sono stati attenti. Ovviamente questo suo sfogo non è piaciuto a molti naufraghi, tra i quali l’ex leader della settimana, che non c’è andato affatto giù leggero nei suoi confronti:

“Lui se l’è presa molto perchè è stato attaccato per alcuni lavori che non hanno funzionato…Forse sta cercando il modo di mettere in difficoltà altri concorrenti…Perchè poi non l’ha detto prima?”

Nick Luciani nel mirino del giovane naufrago: “Voleva tendere un tranello”

Successivamente Luca Daffrè si è sfogato amaramente in confessionale. Ed in questa circostanza il giovane naufrago de L’Isola dei Famosi ha rivelato di credere che dietro lo sfogo del suo compagno d’avventura ci sia in qualche modo un calcolo strategico:

“Secondo me voleva tendere in qualche modo un tranello…Magari proprio in vista della diretta voleva creare qualche disequilibrio nel gruppo…”

E anche Estefania ha avuto lo stesso pensiero del ragazzo, che pare essere finito nelle mire di Maria Laura De Vitis.

Isola dei Famosi, il naufrago si difende: “Non ho fatto dispetti”

Luca Daffrè non è stato l’unico ad aver puntato il dito contro Nick Luciani, il quale si è però difeso con le unghie e con i denti:

“Io non ho fatto nessun dispetto…Questi rompono le cose e poi non se lo ricordano…Glielo devo ricordare io?”

Lory Del Santo si è schierata subito dalla parte del naufrago, asserendo che tutti sapevano che il telo era danneggiato. Ad andare contro il Cugino di Campagna anche Edoardo Tavassi, che non ha capito perchè non dire prima che il telo del fuoco si era rotto invece di aspettare la pioggia di notte: “Volevi dire che era colpa loro…”