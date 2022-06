Iva Zanicchi a Ballando con le stelle? Finalmente la sua risposta ufficiale

La cantante ha confermato la sua partecipazione allo show condotto da Milly Carlucci

E’ uscita in rete nei giorni scorsi la notizia relativa alla possibile partecipazione di Iva Zanicchi alla prossima edizione di Ballando, notizia che, come apprendiamo dal sempre informato Davide Maggio, l’artista ha confermato personalmente alcune ore fa. Proprio così! Ospite di Grazie dei fiori, il programma radiofonico condotto da Pino Strabioli su Radio 2, l’artista ha annunciato che in autunno la vedremo danzare nel seguitissimo programma del sabato sera di Rai1. “Siccome sono una chiacchierona, voglio dirti cosa farò in autunno” ha detto Iva a Strabioli, annunciando quindi: “Parteciperò a Ballando con le stelle“. E’ cosa fatta dunque: la Zanicchi sarà tra i concorrenti della nuova edizione dello show, per la gioia dei suoi tantissimi fans.

“Selvaggia Lucarelli stia attenta”, l’avvertimento scherzoso della nuova concorrente di Ballando

Ha parlato anche della giuria Iva Zanicchi a Grazie dei fiori, come apprendiamo sempre dalla fonte menzionata nel paragrafo precedente: in particolare, si è soffermata su colei che è forse la più temuta dei giudici, ossia Selvaggia Lucarelli, sulla quale ha dichiarato

Non deve esagerare: deve fare attenzione, perchè se mi innervosisco…

Ha rivelato inoltre: “Ho detto a Milly di non avere alcun rispetto perchè mi esibirò anche nel rock and roll”. Insomma, farà sicuramente divertire il pubblico di Rai1 la cantante sulla pista dello show che, come ogni anno, regalerà grandi sorprese con i concorrenti (aspettiamo, a tal proposito, di scoprire gli altri nomi del cast).

L’ospitata sfumata di Iva Zanicchi nella scorsa edizione di Ballando con le stelle

Ricordiamo che Iva avrebbe dovuto partecipare lo scorso anno a Ballando, non come concorrente ma con il ruolo di ballerina per una notte: un piccolo infortunio inaspettato, però, l’ha costretta a rinunciare all’ospitata. Ora ha quindi la possibilità di prendersi alla grande la sua rivincita, appunto entrando nel cast ufficiale: aspettiamo adesso di scoprire a quale maestro di ballo verrà affidata e, soprattutto, non vediamo l’ora di seguirla in diretta! Ricordiamo, infine, che nelle prossime settimane verranno rivelati i nomi di tutti gli altri concorrenti della trasmissione.