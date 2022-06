Ballando con le stelle anticipazioni: svelata la prima concorrente ufficiale

Milly Carlucci ha convinto la popolare cantante a partecipare a Ballando con le stelle: l’anticipazione

Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul settimanale Oggi in cui svela interessanti retroscena sui programmi Tv e sui personaggi del momento. E sull’ultimo numero del magazine il popolare giroalista si è concentrato su Iva Zanicchi, cogliendo la palla al balzo per dare un’importante news sul suo futuro televisivo. Di cosa si tratta? In pratica è venuto a sapere che la conduttrice pare sia riuscita a convincere la cantante di Ligonchio a partecipare alla prossima edizione del suo talent show vip del sabato sera di Rai Uno:

“Milly Carlucci è riuscita a convincere l’Aquila di Ligonchio ad entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle…”

Iva Zanicchi convince il giornalista: “Sta vivendo una seconda giovinezza professionale”

Il giornalista del magazine Oggi, dopo aver rivelato che la popolare cantante sembra parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle, che tornerà il prossimo autunno ad illuminare il sabato sera di Rai1, ha anche voluto far presente una cosa molto importante. Difatti Alberto Dandolo ha fatto notare ai lettori del magazine edito da RCS che l’artista, la quale giorni fa è stata ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, sta vivendo praticamente una seconda giovinezza professionale:

“Uno show tutto suo su Canale 5, la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo e un numero record di ospitate in Tv…”

Motivo per cui la presunta partecipazione al talent show vip di Milly Carlucci rappresenterebbe per lei proprio la classica ciliegina sulla torta.

L’Aquila di Ligonchio e i suoi impegni futuri: promozione al suo ultimo libro e concerti in giro per l’Italia

Questo è un periodo particolarmente impegnativo per Iva Zanicchi. Difatti quest’ultima è già da alcune settimane che va nelle trasmissioni Tv per promuovere la sua ultima fatica letteraria, il cui titolo è Un altro giorno verrà edito da Rizzoli. Ma non è finita qua perchè ha già annunciato che questa estate sarà in tour nelle migliori città italiane per cantare le sue più belle canzoni. Tra le varie città si esibirà anche a Forte dei Marmi il 6 agosto e a Benevento il 26 dello stesso mese.