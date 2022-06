Iva Zanicchi non vuole fare il Grande Fratello Vip: “Sarei pericolosa”

GF Vip, la cantante non parteciperebbe mai come concorrente: “Mi divertirei ma…”

Ha rilasciato una lunga intervista a Super Guida TV Iva Zanicchi, prossima alla partecipazione a Ballando con le stelle. Nell’intervista in questione la cantante ha parlato non solo della sua esperienza nello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, dove la vedremo in autunno, ma anche di altri famosi programmi, come il Grande Fratello Vip. A proposito del reality di Canale5, alla domanda “Parteciperebbe come concorrente?” ha risposto:

No. Sicuramente mi divertirei ma, conoscendomi, so che sarei pericolosa perchè dico sempre quello che penso!

“Mia figlia una volta mi ha detto che se partecipo se ne va di casa”. Ha poi precisato: “Alfonso Signorini è stupendo, l’opinionista la farei ma la concorrente mai”.

OK-Il prezzo è giusto potrebbe tornare in tv? La risposta inaspettata della sua conduttrice

Ricordando, invece, OK-Il prezzo è giusto, seguitissimo quiz che ha condotto sulle reti Mediaset per quattordici lunghi anni, riscuotendo sempre un gran successo, Iva Zanicchi si è detta convinta che una nuova edizione, moderna e rivisitata, potrebbe funzionare: “Non lo condurrei io ovviamente. Si tratta di un format semplice e carino. All’epoca Andreotti lo seguiva tutte le sere” ha rivelato. Ha subito dopo commentato la sua partecipazione a Sanremo di quest’anno, ricordando che mancava da un bel po’ all’Ariston, asserendo: “E’ stato bellissimo, una grande emozione. Ogni volta che metto piede sul palco mi passa tutto…”.

“Pier Silvio Berlusconi ha saputo che parteciperò a Ballando con le stelle” racconta Iva

Infine, tra una domanda e l’altra, ha svelato qual è stata la reazione di Pier Silvio Berlusconi quando ha saputo della sua partecipazione a Ballando come concorrente a partire da sabato 8 ottobre:

Mi ha detto “Vai, Iva, devi fare tutto quello che ti aggrada”. Sono molto legata a lui

ha ammesso, continuando: “Pier Silvio mi ha detto anche che Mediaset rimane sempre casa mia e posso tornarci quando voglio”. Ha quindi concluso dicendo: “Le sue sono state parole bellissime, è stato emozionante sentirmi dire queste cose da lui”.