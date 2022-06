Iva Zanicchi, triste confessione a Unomattina: “Quando ero in ospedale…”

La cantante si racconta a cuore aperto in collegamento a Unomattina Estate

E’ intervenuta nella puntata di oggi, giovedì 16 giugno 2022, del contenitore estivo del mattino di Rai1 Iva Zanicchi che, tra le altre cose, ha parlato del suo romanzo, attualmente in vendita in tutte le librerie. “E’ il libro del Covid” ha detto a tal proposito, spiegando di averlo soprannonimato così poiché la storia l’ha pensata nel difficile periodo trascorso in ospedale, due anni fa, per via della polmonite che le è stata provocata dalla positività al virus. “Quando ero ricoverata non potevo leggere e non potevo scrivere. La mente è un vulcano, perciò ho cominciato a pensare alla storia…”.

E’ un romanzo d’amore e di speranza […] Racconta la storia di un nonno che ha un nipotino rimasto orfano in modo tragico

ha rivelato inoltre, continuando: “Il bambino, alla fine, da un piccolo paese finisce a New York”.

Ballando con le stelle, Iva Zanicchi pronta per la partecipazione: “Prove? Ancora no”

Romanzo a parte, nell’intervista fatta, come suddetto, tramite collegamento, la cantante a Unomattina Estate ha parlato ovviamente anche della sua partecipazione a Ballando con le stelle 2022, a proposito della quale ha asserito: “Milly ha detto che faremo le prove a partire dalle ultime due settimane di settembre. Ballerò anche il rock and roll!”.

Prima di Ballando farò un piccolo tour di concerti durante l’estate

ha svelato inoltre. A proposito del suo approdo nello show del sabato sera di Rai1, in un’intervista rilasciata ieri ha detto di aver avuto la ‘benedizione’ di Pier Silvio Berlusconi, svelando anche che non parteciperebbe mai ad un altro programma, che è il GF Vip.

Iva Zanicchi: “La musica e la voglia di vivere aiutano molto nella vita”

Infine, per rispondere alla domanda che le ha fatto Massimiliano Ossini, ossia qual è per lei l’elisir di lunga vita, ai microfoni di Unomattina Estate l’artista ha ammesso: “La musica aiuta molto nella vita, ma conta anche la voglia di vivere, amare, leggere, scrivere. Insomma, bisogna rimanere sempre attivi”. Ha poi concluso ironizzando: “Come sapete, comunque, io sono giovanissima!”, facendo scoppiare a ridere i conduttori e un’altra ospite presente in studio.