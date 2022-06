Jasmine Carrisi, sfogo sui pregiudizi: “Tanto odio. Mi definiscono raccomandata”

La giovane cantante replica alle critiche: “Faccio quello che mi piace”

Jasmine Carrisi ha concesso un’intervista a Casa Chi. La nota e giovane artista si è lasciata andare a uno sfogo sui pregiudizi: “Non scherzano perchè porta anche tanto odio, mi definiscono raccomandata”. Inoltre ha fatto capire di non farsi condizionare alle critiche che riceve, per il fatto di essere se stessa: “Ad oggi faccio quello che mi piace, poi se alla gente non sta bene non è un mio problema”.

The Voice, la confessione di Jasmine Carrisi: “I primi giorni sono stati difficilissimi”

Tra gli ospiti di una nuova puntata del programma Casa Chi c’è stata Jasmine Carrisi, che ha ereditato la passione per la musica dal padre Al Bano. A proposito di ciò ha svelato uno dei suoi obiettivi: “Vorrei tanto che diventasse la mia professione perchè da sempre me l’hanno trasmessa a casa, comunque è un mondo difficile, faccio anche altro, studio del frattempo”. Alla domanda su come si sente e cosa farà quando si esibirà a Battiti Live 2022, ha risposto: “L’idea di dover cantare su quel palco mi emoziona tantissimo, devo dire c’è tanta tensione, però sono super felice. In realtà paradossalmente per quanto lavorare con mio padre sia un paracadute perchè mi sento più sicura”.

Quando le hanno chiesto a chi si ispira di più come cantante tra la madre Loredana Lecciso e il padre, ha sottolineato: “Speriamo di aver preso dal papà per la voce”. Su un possibile ritorno di lei e suo padre al programma The Voice su cui c’è mistero ha dichiarato: “Io tornei domani, è stata la mia prima esperienza televisiva, all’inizio mi metteva una paura incredibile, i primi giorni sono stati difficilissimi, ancora non c’è niente in programma”.

La figlia di Loredana Lecciso chiarisce: “Ho fatto solo il filler alle labbra. Non è chirurgia”

Sempre durante la chiacchierata, la giovane cantante ha replicato a chi continua a sostenere che si sia sottoposta a dei ritocchi di chirurgia estetica facendo un chiarimento: “Io in realtà ho fatto solo il filler alle labbra, che non è neanche chirurgia ma medicina estetica, per il resto sono cresciuta, non so perchè sui social si accaniscono così tanto. Anche se fosse secondo me non c’è nulla di male”. Poi la 21enne dopo aver detto di essere sempre lunatica ha aggiunto: “Sono ancora indipendente, magari un po’ più razionale e tranquilla, essendo gemelli non ho alternativa”.