The Voice Senior, mistero su Al Bano e Jasmine Carrisi: “Costretti a dire di no?”

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 26, 2022 , in The Voice

Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi: mistero sul ritorno del talent condotto da Antonella Clerici

Non si hanno conferme ne smentite sul ritorno a The Voice Senior del cantante di Cellino e della figlia, avuta con Loredana Lecciso, tra i coach. A lanciare le indiscrezioni è il settimanale TvMia che tramite delle dichiarazioni di persone molto vicine all’artista sembrerebbero smentire la possibilità di rivedere padre e figlia nuovamente nello show di Rai1. Sul settimanale, infatti, si legge:

“Probabilmente Al Bano sarà costretto a dire di no, perché in autunno riprendono i suoi concerti con Romina in giro per il mondo.”

Insomma, tali indiscrezioni sembrano confermare la volontà del programma di rivolerli nel loro ruolo ma che a causa di altri progetti la coppia sarà costretta a rifiutare l’invito. Sarà davvero così?

The Voice Senior, il cantante e la figlia tornano nel ruolo di coach? Dubbi sull’indiscrezione

La prima edizione del talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici ha visto seduti sulle poltrone di giudici grandi nomi della musica italiana come Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e appunto Albano e Jasmine Carrisi. L’anno successivo, tuttavia, la produzione della trasmissione ha deciso di cambiare facendo subentrare Orietta Berti a la coppia formata da padre e figlia. All’epoca la Berti era all’apice del successo grazie al brano Mille ed il cantante pugliese aveva commentato tele scelta del programma con un po’ di amarezza e con un laconico ‘Pazienza’. Adesso le cose si sono invertite ma Carrisi, sempre stando a quanto riporta il settimanale TvMia, soddisfatto e fiero di questo clamoroso dietrofront, non è detto che vi partecipi.

Ascolti delle prime due stagioni del talent di Rai1: nella prima più alti della seconda

Insomma non è ancora chiaro se Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine, che di recente ha voluto specificare di non essere raccomandata, torneranno nello show ma ciò che è certo è che la coppia può esultare anche per un altro dato. Il talent incentrato sui cantanti di una certa età ha visto gli ascolti delle sue due prime edizioni ottime ma la prima è stata la più seguita. Nel dettaglio lo share della seconda finale è stato 19.5% con 3.882.000 spettatori mentre la prima è stata vista da 3.727.000 spettatori con uno share pari a 18,89%