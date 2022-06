Karina Cascella ammette: “Uomini e Donne? Ecco perchè tornerei anche domani”

La nota opinionista decisa a tornare nel dating show: “Ne avrei di cose da dire”

Karina Cascella nota al pubblico per essere soprattutto un’opinionista, nelle scorse ore ha risposto alle domande dei suoi fan. L’influencer a chi le ha chiesto se tornerebbe a far parte del dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha ammesso che le piacerebbe per un motivo ben preciso:

“Tornerei anche domani. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni, specie del trono over”.

GF Vip 7, una nota influencer chiude le porte al reality: “Non ci penso neanche lontanamente”

Karina Cascella una ex protagonista di Uomini e Donne sempre molto attiva sui social, parlando con i suoi follower non ha nascosto che vorrebbe rimettere piede nel seguitissimo programma che l’ha resa popolare: “E’ stata la mia prima casa e mi divertirei da morire”. A un utente della rete che invece le ha domandato se accetterebbe di far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip ha risposto: “Per carità. Non ci penso neanche lontanamente“. Subito dopo però l’influencer ha spiegato la ragione per cui potrebbe perdere la pazienza nella casa di Cinecittà, a causa della convivenza forzata: “Sarei perfetta sì per litigare con chiunque, perchè non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto”. Dopo aver chiuso le porte al reality show che vede al timone Alfonso Signorini e che prenderà il via il 19 settembre 2022, inoltre ha precisato: “Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare”.

Indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne: chi non ci sarà del trono over?

Intanto iniziano a circolare sul web le clamorose indiscrezioni sulla nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, e Riccardo Guarnieri che di recente è stato sorpreso in compagnia di una donna mora a quanto pare potrebbe non ritornare nel programma. A quanto pare anche la presenza del discusso cavaliere Biagio Di Maro che spesso è protagonista di diversi litigi con i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti sarebbe da escludere, ma al momento non c’è nulla di ufficiale.

Per quanto riguarda Gemma Galgani invece, il popolare conduttore Alfonso Signorini sarebbe deciso ad averla come concorrente del GF Vip 7. Inoltre si vocifera che il direttore del settimanale Chi vorrebbe nel cast del suo reality show anche Ida Platano, ma la moglie di Maurizio Costanzo sarebbe contraria alla partecipazione della chiacchierata dama.