U&D, Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro assenti a settembre? L’indiscrezione

Indiscrezioni sulla nuova stagione del trono over: due cavalieri non ci saranno?

Si parla già della nuova stagione, del dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nelle scorse ore a lanciare un’indiscrezione ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Uominiedonneclassicoeover, facendo sapere in anteprima ciò che potrebbe accadere a settembre nel trono over. In particolare il diretto interessato in una storia Instagram ha scritto: “Non è sicura la presenza di Riccardo e Biagio”. Poi però per concludere ci ha tenuto a precisare che al momento si tratta solamente di voci non confermate: “Ovviamente sono indiscrezioni, nulla di ufficiale”.



La storica dama farà ancora parte del cast del programma? Intanto lei lancia una frecciatina

Iniziano a circolare voci sulla nuova stagione di Uomini e Donne, e a crescere la curiosità dei fan del programma di sapere se a settembre rivedranno i volti storici come Armando Incarnato e Gemma Galgani, qualora dovessero continuare a essere alla ricerca dell’amore. A fornire delle anticipazioni anche se mancano ancora diversi mesi per il ritorno del seguitissimo programma di Canale 5, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni nella sua pagina Instagram chiamata Uominiedonneclassicoeover, dando per certa la partecipazione di Ida Platano alla trasmissione a settembre: “Sembrerebbe confermata la sua presenza per la prossima edizione”. Per adesso però si tratta soltanto di rumors, visto che nè la nota parrucchiera e la redazione del programma hanno confermato.

Intanto a proposito della storica dama, nelle scorse ore ha dato il suo consueto buongiorno ai propri fan sui social, lanciando una chiara frecciatina: “Ieri sono stata con i miei amici, abbiamo passato una bellissima serata. I miei amici di sempre, quelli veri, non quelli che si avvicinano così tanto per i momenti così, quelle sono solo conoscenze. Gli amici veri sono quelli che ci sono nei momenti belli e brutti, lo sappiamo no?”. Sempre in uno dei suoi video ha scritto: “La vita non è avere mille amici, ma trovare i pochi giusti di cui hai bisogno”.

Riccardo Guarnieri in compagnia di una donna mora: si tratta di un’amica?

Per quanto riguarda l’ex di Ida Platano, invece in questi giorni è stato sorpreso a Polignano a mare in compagnia di una donna mora: tale segnalazione ha scatenato la dura reazione del cavaliere. L’influencer Deianira Marzano nella giornata di oggi ha mostrato lo screenshot riguardante la donna in questione che alla domanda: “Da quanto tempo conosci Riccardo?” ha risposto: “13 anni”, facendo intuire quindi di essere amica dello storico protagonista del trono over da parecchio tempo. L’influencer napoletana ha detto la sua: “Ma io voglio capire una cosa, se è un’amica come dicono le pagine da molti anni perchè lui si fa venire le mosse a terra? E poi immagino che sicuramente Ida la conoscerà?”.