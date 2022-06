La strada del silenzio, nuova fiction su Canale5: trama, cast, quando va in onda

La nuova serie tv arriva dalla Grecia: il genere thriller irrompe su Canale5

E’ tempo di volgere lo sguardo altrove per Mediaset, dopo i disastrosi ascolti ottenuti dalla fiction L’Ora inchiostro contro piombo con Claudio Santamaria. Un prodotto ben fatto su cui c’erano grandi aspettative ma che, complice probabilmente il periodo azzardato della messa in onda, sta totalizzando circa 1.300.000 telespettatori a puntata. E così dopo aver proposto titoli francesi, inglesi, spagnoli, turchi e americani Canale5 ha deciso di pescare dalla Grecia. La nuova serie tv si chiama La strada del silenzio ed è di genere thriller con 13 puntate da un’ora circa: riuscirà la rete a risollevare i propri ascolti?

La trama della fiction La strada del silenzio: uno scuolabus con 9 bambini a bordo preso in ostaggio

Di cosa tratterà la nuova serie tv di Canale5 che arriva direttamente dalla Grecia? Il thriller partirà dal dirottamento di uno scuolabus dove a bordo ci sono 9 bambini che verranno presi in ostaggio. I piccoli appartengono a diverse famiglie facoltose del Paese e dunque da subito si pensa allo scopo di estorsione. Mentre la Polizia arrancherà dietro alle indagini e non saprà cosa fare una giovane giornalista si ritrova al centro della tragedia. La serie si ispira alla vecchia fiaba de “Il pifferaio di Hamelin”, in Italia conosciuto come “Il pifferaio magico”. La trama originale della fiaba parla di un pifferaio che per vedetta porta via con l’inganno i bambini da una città.

Quando andrà in onda la serie di Canale5 e quali giudizi ha ricevuto

La nuova fiction La strada del silenzio, distribuita da Beta Film, è stata presentata ad aprile a Cannes. Il titolo originale greco è “Siopilos dromos” e in Grecia è andata in onda lo scorso anno sul canale Mega. Le recensioni ottenute sono state buone ed è stato forse anche questo ad aver spronato la rete a proporla in Italia. La serie andrà in onda prossimamente in prima serata e adesso non resta che vedere la reazione dei telespettatori italiani. Molto probabilmente la serie inizierà in estate mentre ad aprire la stagione vera e propria delle fiction italiane 2022/2023 a settembre dovrebbe essere “Viola come il mare” con Can Yaman e Francesca Chillemi.