La Talpa sostituirà L’Isola dei Famosi? No! Canale5 ha un’idea fortissima

La Talpa in onda la prossima stagione Tv: le ultime anticipazioni

Questa stagione Tv a tutta reality sta terminando con la finalissima dell’Isola dei Famosi prevista per lunedì prossimo. Tuttavia c’è da segnalare che Mediaset sembra stia già pensando alla prossima stagione Tv. E in base alle indiscrezioni raccolte dal portale televisivo TvBlog.it nella prossima primavera dovrebbe tornare finalmente a distanza di 15 anni dall’ultima edizione andata in onda su Italia 1 il reality game che tanto ha appassionato il pubblico a casa. Chi sarà alla guida del programma tanto amato dai telespettatori non è dato saperlo, anche se sui social hanno iniziato già ad avanzare le prime ipotesi.

L’Isola dei Famosi e l’altro reality show in onda in contemporanea: la grande novità

In tanti ovviamente si staranno chiedendo se nella prossima stagione Tv La Talpa andrà a sostituire il reality show adventure condotto da Ilary Blasi. E sta proprio qua la grande novità a cui Mediaset pare stia pensando. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal portale TvBlog.it pare che i due reality show andranno in onda su Canale 5 in contemporanea:

“Per la prossima primavera dunque potremmo vedere in onda Isola e Talpa contemporaneamente…”

Secondo il portale Televisivo magari uno dei due reality potrebbe andare in onda lunedì, mentre l’altro giovedì o venerdì. E sarebbe la prima volta in assoluto che due reality show andrebbero in onda in contemporanea sullo stesso canale. I telespettatori apprezzeranno? Chissà, intanto si ricorda che stasera andrà in onda la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, che lunedì scorso ha vinto la serata riuscendo a superare lo speciale dedicato alle amministrative condotto da Bruno Vespa.

Maria De Filippi produrrà il reality game? Le ultime indiscrezioni

TvBlog.it ha poi rivelato che la prossima edizione de La Talpa potrebbe essere prodotta dalla casa di produzione della popolare conduttrice, Fascino. Su questa eventualità però sembra non sia stata detta ancora l’ultima parola, visto che dovrebbe essere tutto in divenire. D’altronde di tempo ce n’è ancora tanto, visto che la messa in onda sembra essere prevista per la prossima primavera in contemporanea con L’Isola dei Famosi. Tutti questi rumor verranno presto confermati o smentiti?