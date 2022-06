La vita in diretta interrotta bruscamente, Alberto Matano: “Dobbiamo chiudere…”

Chiusura anticipata oggi per il programma del pomeriggio di Rai1, Alberto Matano: “Dobbiamo cedere la linea”

Non è stata una puntata come le altre quella de La vita in diretta andata in onda oggi, mercoledì 1 giugno 2022: iniziata, come sempre, attorno alle 17.00, la trasmissione ha chiuso i battenti un po’ in anticipo rispetto al solito, dunque il consueto talk con gli ospiti non si è svolto. Poco prima delle 18.30, il conduttore, terminando l’ultimo spazio della diretta, ha detto infatti ai telespettatori: “Per oggi ci fermiamo qui. Dobbiamo dare la linea al Quirinale per il concerto della Festa della Repubblica”. L’evento in questione ha occupato il palinsesto fino all’edizione di prima serata del telegiornale, motivo per il quale, oltre alla riduzione, appunto, de La vita in diretta, ha causato la mancata messa in onda de L’Eredità.

Alberto Matano ironizza sulle temperature roventi dei prossimi giorni: “Tutti al mare”

Chiudendo il programma, Matano (che ieri si è lasciato sfuggire una frase su un famoso programma della concorrenza) ha informato i telespettatori che domani sarà regolarmente in onda, pur essendo una giornata festiva, non prima di aver scherzato con una sua ospite, con la quale ha parlato del caldo anomalo di questi giorni, dicendo: “Andremo tutti al mare il fine settimana prossimo”. E lui sicuramente ci andrà dato che, com’è noto da tempo, venerdì saluterà i telespettatori e inizierà ufficialmente le vacanze.

Matrimonio per Alberto Matano e il compagno Riccardo: la notizia è esplosa in rete oggi

La vita in diretta a parte, da qualche ora del conduttore si parla su tutti i blog e le testate giornalistiche per l’annuncio che ha fatto a mezzo stampa, rivelando che fra qualche settimana sposerà il suo compagno Riccardo: ad officiare la cerimonia, della quale ancora non si conoscono molti dettagli, sarà la collega ed amica Mara Venier. Un finale di stagione in festa per Alberto, quindi, che ai successi professionali aggiunge quelli in campo sentimentale e si prepara, appunto, a convolare a nozze e a godersi finalmente l’estate dopo le fatiche di questa stagione tv nel corso della quale ha avuto grandi soddisfazioni con il suo programma.