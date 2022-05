La vita in diretta: a Matano sfugge una frase su un programma Mediaset

Alberto Matano fa un’allusione a L’isola dei famosi (ma non la cita): “Spiagge tropicali…”

Ha ospitato i colleghi Roberta Morise e Tinto Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta che ha condotto oggi, martedì 31 maggio 2022, come sempre a partire da poco dopo le 17.00 su Rai1: la presenza dei due presentatori è stata ovviamente l’occasione per lanciare Camper, il nuovo programma estivo che condurranno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dal 6 giugno sul primo canale della Rai, al posto di E’ sempre mezzogiorno. E proprio presentando Roberta Morise, che è per lui un’amica prima che una collega, il giornalista ha fatto un riferimento un po’ velato a L’isola dei famosi dicendo: “Sei tornata da poco dai tropici…”. Ovviamente il programma non lo ha menzionato nel vero senso, trattandosi di una trasmissione della concorrenza, ma sicuramente non c’è telespettatore che non abbia capito il riferimento.

La vita in diretta ‘presta’ lo studio a Camper: il programma estivo andrà in onda dalla stessa location

“Camper andrà in onda anche da questo studio” ha rivelato Alberto Matano, come suddetto presentando Tinto e Roberta Morise: la loro trasmissione estiva, infatti, non si svolgerà tutta in esterna, solo a bordo di un camper come il titolo stesso fa capire, ma andrà in onda anche da uno studio Rai, appunto il numero 3 della sede di via Teulada a Roma, che negli ultimi nove mesi ha ospitato, oltre a La vita in diretta, Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. “Grazie allo spot che abbiamo girato, ho imparato a guidare un camper” ha scherzato Roberta, mentre Tinto ha asserito: “Con il nostro programma gli italiani potranno viaggiare per l’Italia stando seduti al divano di casa loro”.

“A Camper ci sarà anche da mangiare”, Alberto Matano e l’anticipazione dei suoi ospiti

“So che si mangerà” ha rivelato infine il conduttore de La vita in diretta (che intanto continua l’agguerrita sfida in ascolti con la d’Urso) con Roberta Morise che ha confermato: “Dato che andremo in onda da mezzogiorno fino alle 13.30, direi che la fascia oraria sarà perfetta per mangiare”. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha ricordato, in conclusione, che il programma occuperà praticamente l’intera estate di Rai1, terminando il 9 settembre, quindi farà compagnia al pubblico per tre mesi. Finito lo spazio in questione, Matano ha salutato i telespettatori dando loro appuntamento per domani e ricordando che mancano ormai solo tre appuntamenti al termine di questa fortunatissima stagione del programma.