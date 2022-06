Licia Nunez, difficoltà all’Isola: “Sono venute fuori situazioni del passato”

L’ex naufraga sull’assenza di cibo all’Isola: “Porta a poca lucidità. Esce il peggio della gente”

Licia Nunez una ex concorrente del seguitissimo reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, ha concesso un’intervista a Casa Chi. L’attrice sulle discussioni che nascono in Honduras ha affermato: “Ti riportano la mente in situazioni che hanno a che vedere con il tuo quotidiano, vengono in qualche modo amplificate, l’assenza di cibo porta a poca lucidità, esce il peggio della gente“.

La scoperta dell’ex naufraga nel reality: “Sono veramente forte a livello mentale”

Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga Licia Nunez si è raccontata ai microfoni di Casa Chi. Per iniziare sull’esperienza vissuta in Honduras ha dichiarato che è difficile e per certi versi drastica, perchè con 50 grammi di riso al giorno e ogni tanto a colazione un pezzettino di cocco la mente ne risente un po’. Riguardo alla sua situazione sentimentale ha confessato: “Il cuore devo dire che è in un mood molto positivo, e sto bene”. Quando le è stato chiesto chi erano i concorrenti più affascinanti ha risposto: “Non ho trovato niente di interessante, c’era veramente poco fascino”. Dopo aver precisato di non aver preso parte al reality per trovare l’anima gemella ha aggiunto: “Ho imparato tanto ad amarmi e a vivere semplicemente di me stessa, quando c’è anche la persona giusta accanto a te diventa un valore aggiunto”.

Poi ha rivelato il motivo per cui questo reality ti mette a dura prova con il fisico e la mente: “E’ una situazione forzata, questo dover sottostare a delle regole fa riaffiorare in qualche modo dei fantasmi che tu ritenevi non più presenti nella tua vita, il dolore viene esaperato”. L’attrice ha continuato il suo discorso svelando: “Tutti noi abbiamo un vissuto importante, nel mio caso ci sono state situazioni del passato che purtroppo sono venute fuori in un contesto così difficile, però ho scoperto di essere veramente forte a livello mentale“.

“Mi è accaduta una cosa strana”, è successo a Licia Nunez quando è tornata in Italia

L’ex naufraga che nei giorni scorsi ha puntato il dito contro Roger Balduino, durante la chiacchierata ha svelato un problema avuto quando è tornata in Italia: “Mi è accaduta una cosa strana, mi sono svegliata di notte in questo letto comodo di casa mia e ho detto perchè sto qui, quasi quasi preferivo dormire sul parquet”.

Sui momenti di cedimento avuti in Honduras invece ha precisato: “L’ho avuto solo in un’occasione scaturito da una situazione un po’ futile”, dopodichè ha sottolineato che la sua visione era diversa da quella degli altri naufraghi: “Sono arrivata proprio per creare dei rapporti umani, del gioco me ne fregava veramente poco, entravo nelle dinamiche che ritenevo giuste”.