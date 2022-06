L’Ora inchiostro contro piombo, anticipazioni 3 puntata: Enza viene aggredita

La trama della prossima puntata di mercoledì 22 giugno

Sta andando in onda proprio in queste ore la seconda puntata della fiction di Canale5 ispirata all’omonimo giornale di Palermo. Una storia vera che parte dalla figura di Antonio Nicastro, a cui presta il volto Claudio Santamaria, ispirata a Vittorio Nisticò, il vero direttore del giornale. Già nelle prime due puntate è apparsa chiara la grande sete di verità e giustizia del direttore e dei suoi collaboratori, tutti giovani giornalisti, ma nel corso della prossima puntata le cose prenderanno una brutta piega per alcuni di loro. In particolare le anticipazioni della terza puntata di L’Ora inchiostro contro piombo, in onda mercoledì 22 giugno, svelano che Enza verrà aggredita. La ragazza si infiltrerà in un festino e fingerà di essere una delle prostitute incaricate di intrattenere dei mafiosi americani. Uno di loro si fisserà con lei e così Enza dovrà rivelare la sua identità e farà saltare la copertura.

Cosa succederà nella terza puntata di L’Ora inchiostro contro piombo

Enza non sarà l’unica dei protagonisti della serie tv di Canale5 a mettersi nei guai nella prossima puntata in onda mercoledì 22 giugno alle 21:30. Infatti a Corleone verrà ritrovato il cadavere di Perrotta e il direttore Antonio Nicastro chiederà a Domenico e Nic di recarsi sul posto per scattare delle fotografie. Tuttavia i due ragazzi resteranno intrappolati e rischieranno grosso. Olivia si accorgerà della situazione e avvertirà il papà di Sciamma che cercherà immediatamente aiuto. I ragazzi riusciranno a rientrare sani e salvi in redazione e si rimetteranno subito al lavoro per far uscire un’edizione straordinaria del giornale.

Tutte le anticipazioni della prossima settimana

Tanti altri saranno gli eventi inaspettati che caratterizzeranno la terza puntata di L’Ora, in particolare Anna inizierà a lavorare a La Voce di Palermo. Intanto Navarra organizzerà un convegno medico all’Hotel delle Palme e il direttore Antonio Nicastro, su cui è stato svelato un retroscena da Claudio Santamaria, vuole fare luce per capire cosa si nasconde dietro. A tal proposito Rampulla scoprirà un dettaglio importantissimo. Ovvero vedrà Navarra e Liggio con Genco Russo, uno dei mafiosi che terrorizza di più la Sicilia.