Loretta Goggi e il retroscena di Dagospia: secco no a un famoso show di Rai1

Canzone Segreta, Dagospia svela un retroscena: l’artista ha nettamente rifiutato la conduzione

Loretta Goggi non ha bisogno di presentazioni, artista a tutto tondo che nella sua lunghissima carriera iniziata da giovanissima si è cimentata con la recitazione, il doppiaggio, il canto, il ballo e la conduzione. Insomma una vera e propria artista a 360° come poche altre. Presto la Goggi sarà giustamente celebrata con uno show tutto suo su Rai1 ma il sempre informato Giuseppe Candela di Dagospia ha svelato un retroscena, pare infatti che all’artista fu chiesto di condurre Canzone Segreta, show che ha visto la luce solo per un’edizione condotto da Serena Rossi e che poi sia per i bassi ascolti che per la mancata disponibilità a ricondurlo dell’attrice napoletana non è stato più riproposto.

“A Loretta Goggi era stata proposta la conduzione di Canzone Segreta. Risposta? Un netto e deciso no”

si legge sul sito.

Loretta Goggi pronta per uno show in prima serata su Rai1: dettagli e anticipazioni

Il NO secco e netto a Canzone Segreta è stato un retroscena svelato dal sito suddetto, secondo un altro sito, anch’esso sempre aggiornato, TvBlog, sarebbe ormai certo che nella prossima stagione televisiva l’artista condurrà uno show tutto suo, mancherebbe ancora il via libera definitivo ma non dovrebbero esserci seri problemi in tal senso. Dunque, dopo anni di tira e molla finalmente la Goggi tornerebbe a condurre un suo show sul quale non si conoscono ancora dettagli e titolo ma che verrà annunciato, insieme ai palinsesti definitivi, il 28 giugno. Insomma un bel riconoscimento per l’artista che ha dimostrato in maniera incontrastabile tutto il suo valore.

Tale e Quale Show, l’artista confermata nella giuria di Carlo Conti

Lo show su Rai1 non sarà l’unico impegno di Loretta Goggi, infatti, in autunno tornerà nuovamente nella giuria dello show del conduttore toscano insieme a Giorgio Panariello ed all’azzeccatissima new entry dello scorso anno Cristiano Malgioglio. L’artista la più longeva tra i giurati e bisogna sottolineare che se è vero che è molto buona nei giudizi è anche colei che più si intende di canto ed imitazioni, gli ingredienti fondamentali della trasmissione. Insomma, per l’artista sono in arrivo importanti novità.