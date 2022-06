Loretta Goggi, non solo Tale e Quale Show 2022: in arrivo una grande novità

E’ in arrivo su Rai1 uno show condotto da Loretta Goggi: l’indiscrezione lanciata da TvBlog

Sarà una stagione tv impegnativa la prossima, che partirà a settembre, per la giurata di Tale e Quale Show: oltre alla nuova edizione del seguitissimo programma del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti, come ha rivelato questa mattina Blogo, sempre informatissimo sui dietro le quinte dei programmi Rai e Mediaset, sarà impegnata con uno show tutto suo. Non si conoscono dettagli, al momento, sulla trasmissione che le verrà affidata, ma si sa che andrà in onda ovviamente in prima serata, forse di sabato.

Loretta Goggi e l’idea sfumata in passato di uno show tutto suo in prima serata su Rai1

Come ricorda il sito menzionato nel paragrafo precedente, già negli ultimi anni si è parlato più volte dell’ipotesi che la giudice di Tale e Quale Show potesse tornare alla conduzione di un programma solo suo, cosa che non avviene ormai da parecchio tempo. Tuttavia, non è un segreto, il direttore di Rai1 le ha proposto una o più serate celebrative, dedicate alla sua carriera, idea che pare a Loretta non sia piaciuta, declinando quindi l’offerta ma dicendosi comunque disponibile per uno show diverso. Ora, dunque, potrebbe essere arrivata la volta buona: la rivedremo finalmente nel ruolo di padrona di casa, magari al sabato sera, come già accennato, serata a lei cara visti i grandi varietà del passato? E’ probabile che si sappia qualcosa di ufficiale in tal senso fra qualche settimana, quando verranno presentati i palinsesti Rai della stagione tv 2022/2023, in partenza dopo l’estate.

Tale e Quale Show: giuria riconfermata in blocco per la prossima edizione, al via a settembre

Prima dello show tutto suo, come abbiamo già detto Loretta Goggi sarà ancora una volta a capo della giuria di Tale e Quale Show, dove ritroveremo anche Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, come nella passata edizione. Loretta è l’unica dei giurati ad aver fatto tutte le stagioni del programma, undici fino al 2021: la prossima sarà quindi la dodicesima (e già si fanno i nomi di alcuni concorrenti) ma, nonostante il tempo trascorso dal debutto, lo show riesce a stupire ogni anno registrando ascolti sempre altissimi.