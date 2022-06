Lory Del Santo delusa da Vladimir Luxuria: “Mi ha attaccata ingiustamente”

Vladimir Luxuria nel mirino dell’ex naufraga: l’amaro sfogo dopo l’eliminazione dal reality

Lory Del Santo ha rilasciato una lunga intervista alla fanpage instagram thepipol_tv. Ed in questa circostanza la ex naufraga ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Marco Cucolo, e non solo. Difatti l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si è anche voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della popolare opinionista, non facendo mistero di credere che l’abbia criticata ingiustamente:

“Ingiustizie nel reality? Sicuramente gli attacchi di Vladimir Luxuria, che nel ruolo di opinionista hanno influito tanto, non mi hanno fatto per niente bene…”

Lory ha poi criticato pure gli altri concorrenti, rei di aver fatto di tutto pur di screditarla.

Lory Del Santo delusa dal suo compagno: “Non ci siamo più visti”

Successivmente la ex naufraga dell’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista rilasciata alla fanpage instagram thepipol_tv, ha anche parlato del suo compagno Marco Cucolo, con il quale ci ha discusso subito dopo essere stata eliminata. E su quest’ultimo non ha fatto mistero di non vederlo e sentirlo da lunedì scorso: “Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata…” Ovviamente il redattore della fanpage ha subito chiesto alla showgirl se in questi giorni non abbia mai avuto il desiderio di cercarlo. L’ex concorrente, che ha mosso dubbi sul ritiro di Marco, ha quindi risposto quanto segue: “Perché dovrei farlo io? Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi…”

Isola dei Famosi, l’ex naufraga pronta a perdonare il compagno: “Penso che cederò”

Lory Del Santo ha poi concluso questa intervista rilasciata a thepipol_tv asserendo di essere certa che lunedì prossimo in puntata sicuramente perdonerà Marco Cucolo, anche perchè tiene molto a lui:

“Credo che nella prossima puntata dell’isola, a livello umano cederò, perché comunque ci tengo tanto a lui e perché di base è una persona dal cuore buono…”

Tuttavia la donna ha anche fatto sapere che il ragazzo deve darsi da fare questa volta per riconquistarla perchè se no è pronta davvero a lasciarlo definitivamente: “Deve dire le cose giuste che riescono a convincermi…Deve entrarmi davvero nel profondo del cuore…”