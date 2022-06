Lory Del Santo delusa da Marco Cucolo: “Comportamento che non gli perdonerò”

Marco Cucolo e il rimprovero della sua compagna: “Non mi ha difeso da certe accuse”

Lory Del Santo una ex concorrente del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, ha concesso un’intervista a SuperGuidaTv. La nota showgirl non ha nascosto di essere rimasta parecchio delusa dall’atteggiamento che il suo compagno ha avuto in Honduras, facendogli un rimprovero:

“Non mi ha difeso da certe accuse. Non gliela posso far passare questa. Se non capisci determinate cose, allora non voglio condividere la mia vita con te”.

Lo sfogo della ex naufraga: “Nella mia vita non sono mai stata additata falsa e doppia”

Prima di prendere parte a una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e di fare il suo ingresso in studio, l’ex naufraga Lory Del Santo ha parlato dell’esperienza vissuta in Honduras ai microfoni di SuperGuidaTv. La showgirl alla domanda se le ha dato fastidio il fatto che il suo compagno Marco Cucolo ha un po’ criticato alcune cose del suo percorso, ha risposto: “Dopo nove anni non puoi non sapere chi sono. Mi sono sentita ferita. Non riesco a giustificarlo. Nella mia vita non sono mai stata additata come una persona falsa e doppia“. Sempre riferendosi al suo fidanzato che ha cacciato fuori di casa, ha aggiunto: “Nell’ultima puntata ha avuto un comportamento nei miei confronti che non gli perdonerò”.

L’ex naufraga è scesa nel dettaglio, spiegando la ragione per cui gli altri naufraghi hanno puntato il dito contro di lei: “Sono stata accusata di dare cibo per comprarmi i concorrenti. Cosa non vera”. A questo punto ha smascherato Estefania Bernal: “Lei ha dato metà del nostro cibo che avevamo vinto con una prova ricompensa”. La 63enne ha criticato anche Edoardo Tavassi: “Si professava il paladino della giustizia, in realtà è il primo a coprire se stesso e il gruppo come ad esempio per il caso dell’affare per coprire il fuoco. Ha girato la frittata e ha dato la colpa a Nick”.

Ilary Blasi, frecciata dalla showgirl: “La Ventura si sarebbe comportata in maniera differente”

A proposito di Nick Luciani, l’ex naufraga in vista della finalissima ha affermato: “E’ uno che merita di vincere, tutti gli altri cancellati”. Sempre nell’intervista la showgirl ha fatto sapere di non aver gradito il comportamento degli opinionisti: “Non hanno avuto parole carine nei miei confronti. Vladimir mi accusò di essere contenta perchè Nicolas era in infermeria, cosa che non è vera”. Poi ha lanciato una frecciatina a Ilary Blasi: “Sia lei e Nicola non hanno detto nulla, non hanno detto che non era vero quello che sosteneva Vladimir. La Ventura si sarebbe comportata in maniera differente“. Inoltre Lory Del Santo ha confessato che le piacerebbe partecipare di nuovo al GF Vip: “Ci ritornerei per farlo con una mente più leggera e dove non ci fosse un gruppo già formato”.