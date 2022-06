Lory Del Santo caccia fuori di casa Marco Cucolo: “Hai scelto il gioco”

L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga delusa da Marco Cucolo: “Non venire più a casa”

Stasera ha fatto il suo ingresso in studio l’ultima eliminata dal reality show adventure, Lory Del Santo. E quest’ultima, dopo aver avuta una piccola lite con Vladimir Luxuria, ha avuto un accesissimo confronto il suo compagno, asserendo di esserci rimasta molto male che non l’abbia mai difesa dagli attacchi degli altri concorrenti, preferendo scegliere il gioco. Per tale ragione ha annunciato senza troppi convenevoli di volerlo cacciare praticamente di casa:

“Sei entrato nella dinamica del gioco…Hai scelto il gioco…Non mi sta bene…Ti è convenuto così…Non cambio idea…Quando torni in Italia non venire pure a casa…”

Lory Del Santo, il compagno si difende dai suoi attacchi: “Non amo le liti”

Marco Cucolo è poi intervento direttamente dall’Honduras (è ancora là nonostante sia stato costretto a lasciare il reality show per alcuni problemi di salute). E l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha subito rispedito al mittente tali accuse, facendo presente alla sua compagna di essere consapevole che forse avrebbe potuto fare qualcosa in più per difenderla, aggiungendo però di non amare litigare con gli altri:

“Ho sbagliato a non supportarla, però quando i toni si accendono tendo a chiudermi…Non sono abile a fare lo scontro…Ho sbagliato…”

Tuttavia la donna è rimasta ferma sulle sue posizioni, asserendo che al momento non ha la minima intenzione di perdonarlo: “Penso sia giusto che quando tornerà in Italia passi del tempo con la sua famiglia…”

Vladimir Luxuria non perdona Lory Del Santo: “Il tuo compagno non può essere un pupazzetto”

Ha poi preso la parola la popolare opinionista de L’Isola dei Famosi, la quale ha subito voluto lanciare una frecciata velenosa nei confronti dell’ex naufraga, ricordando il fatto che Marco Cucolo ha un suo cervello ed è giusto che pensi autonomamente:

“Tu dici che lui ha scelto il gioco invece di te…Ti sei mai chiesta se magari era invece d’accordo con gli altri? Lui non è mica il tuo pupazzetto…”

L’ex naufraga non ha però fatto una piega, limitandosi a dire di credere che si sia comportato comunque male nei suoi confronti: “Si è adagiato…”