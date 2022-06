Lory Del Santo non ha pietà di Luca Daffrè: “Il più viscido e venduto”

Luca Daffrè nel mirino dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi: il duro affondo

Lory Del Santo è stata una delle ultime naufraghe ad essere stata eliminata dal reality show vip condotto da Ilary Blasi. E una volta tornata in Italia ne ha avute veramente un po’ per tutti i concorrenti, che in queste ultime settimane l’hanno attaccata duramente. Anche sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 non ha affatto speso parole al miele nei loro confronti. In questa occasione il giornalista Armando Sanchez le ha anche fatto presente che Luca ha detto che senza la sua presenza in Honduras ci sarebbe molta più pace. E la compagna di Marco Cucolo, con estrema schiettezza, ha subito attaccato quest’ultimo, arrivando addirittura a dire che sarebbe un viscido:

“Senza di lui la mia vita è migliore…Il più viscido e venduto, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comperarlo per non farmi nominare…”

Lory Del Santo attacca duramente il naufrago: “Parlare con lui è patetico”

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è però un vero e proprio fiume in piena contro Luca Daffrè. Difatti la donna ha confessato al giornalista di Novella 2000, Armando Sanchez, che conversare con Luca è stato davvero deprimente sotto ogni punto di vista:

“Parlare con lui è patetico e deprimente…Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo…”

Successivamente la donna, la quale ha attaccato Marco Cucolo, ha anche colto la palla al balzo per svelare un curioso retroscena sul naufrago finalista: “Era soprannominato ‘ciupa ciupa’ ossia lecca lecca, perchè adulava Vaporidis per essere accettato dal gruppo…”

Nicolas Vaporidis e l’attacco dell’ex naufraga: “Ambasciatore della falsità”

Amando Sanchez su Novella 2000 ha poi voluto chiedere a Lory Del Santo il motivo per cui nei mesi passati a Cayo Cochinos si è scontrata diverse volte con il popolare attore di origini romane. E Lory ha spiegato che l’ha sempre mal sopportato:

“Lui è stato l’ambasciatore della falsità, ma se questo piace a me va anche bene così…”

La donna ha poi dichiarato di non avere neppure più voglia di spendere parole per lui: “Non lo stimo…” Si segnala che anche su Estefania, Edoardo e Guendalina non ha certo speso parole al miele in questa occasione, anzi: “I più falsi, ipocriti e maleducati che abbia mai incontrato…Guendalina è stata anche scorretta…”