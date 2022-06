Lory Del Santo ci va giù pesante con Marco Cucolo: “Sull’Isola mi ha tradita”

“Mi ha tradita”: è davvero finita tra lei e Marco Cucolo dopo L’Isola dei Famosi?

Sembrerebbe assurdo, ma Lory Del Santo fa sul serio: pare proprio che dopo nove anni di relazione sia finita con Marco con il quale ha condiviso la sua avventura sull’Isola dei Famosi. E perché? Il motivo sta nel fatto che lui non l’abbia difesa quando gli altri concorrenti l’hanno attaccata definendola falsa e quant’altro. Oggi al settimanale Nuovo Tv ci va giù pesante: “Sull’Isola Marco mi ha tradita. La batteria è scarica. Lui si deve dare una svegliata”.

Lory Del Santo spara a zero sui concorrenti dell’Isola: ne ha per tutti!

Quindi la coppia si separerà e poi è sempre lei, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che ne ha avuto per tutti i suoi ex colleghi che non si sono comportati in maniera pulita con lei. A partire da Nicolas Vaporidis che definisce un tipo solitario che quando è nel gruppo “vuole dettare legge”, ma che “gli manca l’intelligenza per essere un santone”. Poi ha criticato Edoardo Tavassi, che si è dovuto ritirare a un passo dalla finale per un infortunio al ginocchio, dicendo che è sì spiritoso, fa ridere, ma che “non ha rispetto per il prossimo”. E poi definisce falso Luca Daffrè.

Vladimir Luxuria ha deluso Lory Del Santo, che confessa: “Mi ha offesa subito”

Ma chi ha deluso più di tutti Lory Del Santo oltre al suo fidanzato Marco Cucolo? Ovviamente l’opinionista Vladimir Luxuria: “Mi ha offesa subito”, continuando col dire che secondo lei potrebbe essere stata indirizzata a parlare male di lei, nonostante sia una delle più brave opinioniste insieme al simpaticissimo Nicola Savino. E poi c’è stato spazio anche per una frecciatina a una delle favorite per la vittoria finale ovvero Carmen Di Pietro dicendo che lei è partita per L’Isola con la cicatrice dell’intervento alla spalla per una frattura non ancora guarita e che non si è mai lamentata, anzi, ha sempre dato il meglio di sé invece della sua collega showgirl che non avrebbe fatto altro che lamentarsi per la fame e asfissiare suo figlio Alessandro Iannoni.