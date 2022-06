Lory Del Santo sempre nei pensieri di Edoardo Tavassi: “Mi mette negatività”

Edoardo Tavassi non ci va giù leggero con l’ex naufraga: “Mi fa paura”

In queste ultime ore è andata in onda su Mediaset Extra una nuova puntata dell’extended edition de L’Isola dei Famosi. E anche stavolta il pensiero di diversi naufraghi è stato rivolto a Lory Del Santo, la quale è stata eliminata lunedì scorso, ma fino all’ultimo ha portato scompiglio. In questa circostanza il fratello di Guendalina Tavassi, parlando a tu per tu con Nicolas Vaporidis, non ha fatto mistero di non sopportare più la showgirl, arrivando a dire di credere che gli abbia messo addirittura della negatività addosso:

“Mi mette una negatività addosso quella donna…Mi fa pure paura…Non ce la faccio più…”

Lory Del Santo nel mirino del naufrago: “E’ stata inquietante”

Successivamente Edoardo Tavassi ha anche ricordato un episodio un po’ particolare a Nicolas Vaporidis. Difatti il fratello di Guendalina non ha fatto mistero di aver avuto davvero tanto paura nel momento in cui la naufraga ha fatto una risata a tratti inquietante, tanto da arrivare a paragonarla scherzosamente a Maga Magò:

“La risata di stamattina è stata bella inquietante eh…A me ha fatto paura davvero eh? Non sto scherzando…”

E anche l’attore romano non ha potuto far altro che dare ragione al suo compagno d’avventura, che si è ricreduto su Mercedesz: “In effetti quella risata è stata un pochino inquietante…”

Isola dei Famosi, i telespettatori accontentano il naufrago: Lory Del Santo eliminata

Sempre nella puntata dell’extended edition del reality show adventure in cui i telespettatori hanno avuto modo di vedere cos’è successo ai naufraghi prima della diretta di lunedì, c’è stato anche un accorato appello di Edoardo Tavassi. Difatti quest’ultimo ha pregato tutti i telespettatori di eliminare definitivamente la sua rivale di sempre:

“Non festeggerei la sua eliminazione perchè sono elegante, ma dentro è come il gol di Manolas della Roma contro il Barcellona…”

E le sue richieste sono state esaudite dagli spettatori a casa, visto che la donna ha dapprima perso il televoto contro Estefania Bernal, e successivamente non è riuscita a battere neppure Pamela Petrarolo per continuare questa avventura in totale solitudine a Playa Sgamadissima. Si ricorda che Lory ha perso entrambi i televoti con percentuali bulgare.