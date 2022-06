Marco Cucolo ed Edoardo Tavassi in infermeria: cos’hanno avuto e come stanno

L’Isola dei Famosi: i due naufraghi sono finiti in infermeria

Nell’ultima puntata del daytime del reality show adventure andato in onda su Canale 5 c’è stato finalmente il tanto atteso confronto tra Nick Luciani, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis, i quali hanno litigato furiosamente in questi ultimi giorni. Tutti e tre oggi hanno finalmente convenuto di gettarsi definitivamente alle spalle queste polemiche, ammettendo di aver esagerato. Ma non è finita qua perchè sempre nella puntata di oggi è apparsa anche un sottopancia in cui è stato annunciato ai telespettatori che purtroppo due naufraghi sono stati costretti ad abbandonare momentaneamente Cayo Cochinos per andare in infermeria. Chi? Edoardo Tavassi e Marco Cucolo: “Sono temporaneamente assenti…”

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo: perchè sono stati costretti ad abbandonare momentaneamente Cayo Cochinos?

Ovviamente sono stati tanti i telespettatori ad essersi chiesti su twitter e su tutti gli altri social cosa sia mai successo ai due naufraghi dell’Isola dei Famosi, che sono stati costretti ad andare in infermeria. Al momento si segnala che non è dato saperlo, anche se di ipotesi ne sono già state fatte tante. La produzione del reality show condotto da Ilary Blasi ha fatto sapere agli spettatori a casa che i due sono stati costretti a fare degli accertamenti medici per capire meglio il loro stato di salute. Gli altri naufraghi, tra cui Carmen e Nick che proprio oggi hanno chiarito, non sono sembrati essere particolarmente agitati per la loro assenza, ma anzi hanno anche preso in giro il fratello di Guendalina Tavassi, che essendo in infermeria si è perso una cena prelibata.

Marco Cucolo fa preoccupare gli altri naufraghi: è successo nei giorni scorsi in Honduras

C’è però anche da dire che nell’ultima puntata extended edition andata in onda su Mediaset Extra diversi naufraghi hanno notato che Marco, la cui compagna è finita al centro delle polemiche, era un po’ strano, un po’ troppo taciturno. Per tale ragione si sono molto preoccupati, chiedendogli subito come stesse. Quest’ultimo però si è limitato a dire di star bene. E chissà se l’eliminazione della sua compagna potrebbe in qualche modo aver accelerato il suo presunto malessere. Sicuramente domani gli autori aggiorneranno i telespettatori de L’Isola sullo stato di salute dei due naufraghi.