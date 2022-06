Isola, Lory Del Santo nel mirino di Tommaso Zorzi: “Una grande maleducata”

La compagna di Marco Cucolo sbugiardata dall’ex gieffino: ecco cosa è successo

Lory Del Santo dopo aver concluso la sua esperienza in Honduras per essere stata battuta al televoto anche da Pamela Petrarolo, è tornata sui social e si è resa protagonista di una gaffe che non è passata di certo inosservata. A smascherare l’ex naufraga ci ha pensato Tommaso Zorzi, non appena la nota showgirl ha commentato l’avventura fatta nel reality show condotto da Ilary Blasi come se fosse un estimatore.

Il noto influencer non ha perso tempo per attaccare la 63enne, in risposta a delle pesanti offese rivolte alla conduttrice, e ai due opinionisti e scritte dalla stessa con il suo account Instagram con tanto di spunta blu. L’ex gieffino l’ha criticata dicendole: “E qui però sei una grande maleducata”.



L’ex naufraga si elogia da sola. Guendalina Tavassi: “Ringrazio tutti gli italiani che l’hanno fatta uscire”

E’ successo qualcosa di impensabile nell’account Instagram di Lory Del Santo, una ex concorrente de L’Isola dei Famosi. In particolare a diversi utenti della rete nelle scorse ore non sono passati di certo inosservati i complimenti che l’ex naufraga si è rivolta da sola, in merito al percorso fatto in Honduras. A mostrare gli screenshot in cui si vede perfettamente che l’autrice è la nota 63enne è stato Tommaso Zorzi, e tra i tanti commenti è possibile leggere i seguenti: “Ti ammiro tantissimo, ti ho sempre votata per rimanere. Eri una perla in quel gruppo di selvaggi”, “Ti temevano per ciò ti hanno buttato fuori, vali tanto non hai bisogno di nessuno per far splendere la tua luce”. L’influencer ha detto la sua sul fatto che l’ex naufraga si sia elogiata da sola: “Lei che si dimentica di switchare account è la cosa più bella che vedrai oggi”. Tra i commenti firmati dall’ex naufraga che secondo Vladimir Luxuria ha una doppia faccia, non è sfuggito: “La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto si che io abbia potuto seguire questo indegno programma! Indegno per causa di una produzione incapace, per una conduzione di basso livello, per un opinionista non pervenuto come Savino, per un signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irreverente a cospetto di una grande professionista come te”.

Per adesso non si sa con certezza se tali dichiarazioni sono state fatte dall’ex naufraga magari erroneamente per essersi dimenticata di entrare con un altro profilo Instagram, dal suo social media manager, oppure se l’account della stessa sia stato hackerato. Si è espressa anche Guendalina Tavassi: “Ringrazio tutti gli italiani che l’hanno fatta uscire per aver contribuito a tutto questo!”.

Isola, Estefania Bernal non cambia idea su un compagno di gioco: “Non mi fido”

Intanto nel daytime di oggi, Estefania Bernal ha affermato: “Non è così piacevole la spiaggia nuova, siamo tornati con i cocchi”. L’argentina ha detto la sua anche sulla riconciliazione tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis, facendo sapere di non aver cambiato idea sul cantante: “Sono contenta che hanno fatto pace, però di lui non mi fido“.