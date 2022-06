Lory Del Santo stroncata da Maurizio Costanzo: “Ha fatto una figuraccia”

“Ha fatto una figuraccia che l’ha fatta ritornare sui giornali”, il commento pungente di Maurizio Costanzo

Ha lasciato L’isola dei famosi diverse settimane fa ma non senza polemiche Lory Del Santo. La regista ha infatti non solo chiuso la sua nuova esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi, ma ha anche discusso in diretta con il compagno Marco Cucolo, mettendo fine a una lunga relazione che sembrava destinata a durare. La showgirl è finita però al centro anche di un’altra aspra polemica per via di alcuni messaggi Instagram che la elogiavano, partiti a quanto pare da un suo profilo. Sulle pagine del settimanale Chi a dire la sua è stato proprio il marito di Maria De Filippi che, nella sua rubrica, ha ammesso senza mezzi termini che la mossa dell’ex naufraga non è stata esattamente elegante, ma potrebbe essere servita allo scopo:

“Questa figuraccia l’ha fatta ritornare sulle pagine dei giornali”.

Il giornalista ha infatti sottolineato che forse l’obiettivo della showgirl era proprio quello.



Lory Del Santo: “Siamo di fronte a una gaffe madornale”, le dichiarazioni del noto giornalista

“Credo che siamo di fronte a una gaffe madornale. Voglio sperarlo per lo meno. Forse potrebbe anche essere un tentativo per far parlare di sè nell’unico modo che le è venuto in mente”.

Queste le parole di Maurizio Costanzo che sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha stroncato la regista sottolineando che le “fa tenerezza” per quello che è avvenuto sui social, dopo il suo addio all’Isola dei Famosi. Intanto l’ex naufraga si è giustificata sottolineando che sarebbe stata una sua amica che avrebbe fatto copia e incolla di messaggi veri, ma ha avuto qualche problema tecnico.

Isola dei Famosi, è veramente finita tra l’ex naufraga e Marco Cucolo? L’ultimo gossip

Intanto la storia d’amore tra Lory Del Santo e il compagno sembrerebbe giunta al termine. La showgirl non avrebbe mandato giù il fatto che Marco non l’avrebbe difesa e tutelata a dovere nel reality di Canale5 e nell’ultima diretta era sembrata molto ferma nella decisione di chiudere la loro storia dopo la delusione subita. Presto però tra i due ci sarà un nuovo confronto e le cose potrebbero cambiare. Lui infatti, che ha abbandonato il gioco per motivi di salute, era apparso propenso a ricucire. Non resta perciò che attendere per scoprire se ci sarà un lieto fine per la coppia.