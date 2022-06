Luca Salatino, nessuna crisi con Soraia ma confessa: “Situazione scomoda”

L’ex tronista dopo U&D svela: “Io e Soraia per adesso non riusciamo a congiungerci”

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, una coppia nata nel dating show condotto da Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a MondoTv24. L’ex tronista e la sua fidanzata hanno smentito le voci di una presunta crisi. Il 29enne però non ha nascosto che al momento lui e la sua amata non riescono a trascorrere parecchio tempo insieme: “Va bene, certo c’è questa cosa di distanza che noi abbiamo i nostri impegni, io praticando lo sport, lei ha il suo lavoro, per adesso non riusciamo a congiungerci“. L’ex tronista ha aggiunto: “Però stiamo molto bene, ci sentiamo sempre, ci vediamo una volta a settimana, riusciamo a vederci e a viverci questa situazione che non è comoda”.

Nessuna convivenza tra l’ex corteggiatrice e Luca Salatino: la coppia spiega i motivi

Luca Salatino e la ragazza con cui ha lasciato Uomini e Donne, sono stati intervistati da Lorenzo Pugnaloni a MondoTv24. Per iniziare l’ex corteggiatrice ha fatto sapere come procede con queste parole: “Al momento con conviviamo, sta andando molto bene, la distanza è comunque un ostacolo però ce la stiamo cavando molto bene, ci stiamo conoscendo ma va tutto a gonfie vele”. Il 29enne poi ha detto che secondo lui è meglio essere corteggiatore: “Perchè da tronista è normale che uscendo con più persone le conseguenze di quello che avviene è per colpa tua. A volte ti trovi a confrontarti con persone che ci rimangono male, che comunque tu ci tieni, sembra assurdo ma per quanto al di fuori non si percepiscono determinate cose nella scelta si è visto che avevo legato sia con lei e con Lilli”. Dopo aver sottolineato di aver sofferto anche quando corteggiava Roberta Giusti, ha aggiunto: “Da tronista ho deciso di non precludermi il fatto di fare quello che sentivo”.

Alla domanda se ci sono i presupposti per una convivenza, l’ex tronista ha risposto: “E’ l’obiettivo che noi vogliamo, oggi siamo impossibilitati, lei per il lavoro, io per i miei impegni di palestra”. Anche la ragazza di origini egiziane ha detto la sua: “Le cose a trent’anni vanno fatte con testa e piano piano, anche a distanza ce la stiamo cavando, dei progetti ci sono”.

Il fidanzato di Soraia Ceruti sull’amicizia con Matteo Ranieri: “Siamo due fratelli”

Durante la chiacchierata, l’ex tronista ha parlato del rapporto speciale instaurato con Matteo Ranieri: “Ci siamo sempre spalleggiati, convivendo 24 ore con una persona credo che il legame si sia incrementato ancora di più, abbiamo condiviso momenti difficili, siamo veramente due fratelli“. L’ex corteggiatrice che nei giorni scorsi ha avuto un brutto inconveniente, invece continua a essere amica di Federica Aversano: “Tra me e lei è nato tutto in maniera naturale, ci rivedremo presto”. Il 29enne dopo aver elogiato Veronica Rimondi, si è espresso su Ida Platano: “Per me è come una sorella più grande, le voglio un bene dell’anima, durante il trono mi dava sempre conforto”.