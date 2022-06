Uomini e Donne, brutto inconveniente per Soraia: “Me l’hanno portata via”

“Me l’hanno portata via con il carroattrezzi”, Soraia Allam racconta cosa le ha rovinato la giornata

Una giornata sfortunata quella di ieri per la compagna di Luca Salatino. La ragazza infatti ha avuto un guasto all’auto che l’ha costretta a ultimare tutte le sue commissioni quotidiane a piedi.

“Dovrò tornare a casa, sentire il meccanico capire cos’ha la mia macchina. Cos’è successo non lo so, si è fermata me l’hanno portata via con il carroattrezzi”.

Questo lo sfogo dell’ex corteggiatrice su Instagram Stories mentre era intenta a fare una passeggiata sul lago di Como. Un inconveniente che ha finito per cambiare i suoi piani. Fortunatamente la ragazza può contare ora su una serenità sentimentale importante, grazie alla storia appena iniziata con il tronista romano. Dopo la scelta i due ragazzi sono inseparabili e hanno trascorso le loro giornate a Como, città di lei. Luca è entrato nella vita della 30enne, conoscendo i posti da lei frequentati e i suoi amici.



Uomini e Donne, ex corteggiatrice ammette amareggiata: “Ho fatto una cavolata”

Nonostante l’inconveniente con l’auto Soraia Allam Ceruti, che ha confessato una sua paura di recente, non ha perso il sorriso e ha affrontato il contrattempo da sola, anche se con qualche piccolo errore:

“Ho fatto una cavolata: avevo l’assistenza stradale inclusa nell’assicurazione ma ho chiamato un’altra compagnia. Sono un genio lo so”.

“Devo ancora capire come si può risolvere questa cosa”, ha ammesso raccontando poi di dover sottoporsi a una visita medica e poi sistemare casa. Ma gli inconvenienti non sono finiti per la bella italo-egiziana che questa mattina ha dovuto fare i conti con il maltempo e la pioggia, commentando: “Giusto perchè oggi dovevo fare 300 miliardi di cose, in giro a piedi senza macchina ovviamente”.

Luca Salatino scioccato dalla fidanzata: la richiesta che non è piaciuta di prima mattina

Intanto la storia con il pugile romano prosegue a gonfie vele dopo la scelta a Uomini e Donne anche se in queste ore il ragazzo è rimasto scioccato da una richiesta della fidanzata alle sette di mattina dopo aver dormito solo tre ore. “Appena mattina mi ha chiesto: ‘Amò facciamo un selfie?’. Neanche riesco ad aprire gli occhi, non so nemmeno dove sto”, ha raccontato sorridente il romano che continua a conquistare tutti con la sua ironia travolgente.