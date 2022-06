Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, la convivenza si allontana: l’ultimo rumors

Luca Salatino pronto per una relazione a distanza: cosa ha deciso con la sua fidanzata

Hanno emozionato il pubblico attento di Canale5 con la loro scelta a Uomini e Donne, Soraia Allam Ceruti e il tronista romano. Incredula e felice per essere riuscita a conquistare l’uomo dei suoi sogni, l’ex corteggiatrice ha ammesso di aver avuto paura che la scelta del ragazzo ricadesse sulla rivale, Lilli. Ora però la coppia ha iniziato a vivere la loro relazione lontano dai riflettori e ad entrare nella quotidianità l’uno dell’altra. Su una cosa però i due protagonisti del salotto rosa di Canale5 sembrerebbero essere d’accordo: la convivenza aspetterà. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi si legge infatti: “Per adesso la loro sarà una bella storia a distanza”. Lui infatti vive a Roma dove si diletta con il pugilato e fa lo chef in un ristò, lei invece vive a Como. A quanto pare per il momento la loro sarà una storia a distanza e faranno la spola tra Roma e Como, vivendo per un po’ da pendolari.



Uomini e Donne, Soraia pazza del fidanzato: arriva la dichiarazione d’amore

Insomma Luca Salatino e la fidanzata hanno deciso di procedere a piccoli passi nella loro storia d’amore, senza affrettare i tempi. Per il momento il tronista ha trascorso alcuni giorni a Como dalla ragazza, conoscendo i posti da lei frequentati e i suoi amici. I due protagonisti del programma di Canale5 si sono concessi anche una fuga a Milano. Non è escluso però che, dopo un primo periodo di amore a distanza, la convivenza possa arrivare. Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si riporta però che la Allam, che ha avuto un brutto inconveniente in questi giorni, si è finalmente sciolta dopo la scelta e ha ammesso di essere innamorata del bel romano. Una storia che sembra promettere decisamente bene.

“Vogliamo vivere questa storia d’amore senza paranoie”, la confessione del tronista romano

A dire la sua sulla relazione con Soraia è stato anche Luca Salatino che ha ammesso: “Vogliamo vivere questa nostra storia senza paranoie”. Intanto al momento di due protagonisti di Uomini e Donne sono separati per motivi di lavoro, non è escluso però che questo weekend torneranno a mostrarsi insieme sui social, pronti per un altro fine settimana d’amore.