Luca e Soraia, spunta ancora Federica Aversano: “Sei sincera sempre”

Scritto da Simona Tranquilli , il Giugno 9, 2022 , in Uomini e Donne

“Sei leale e sincera sempre”, arriva una dedica speciale per Federica Aversano

Uomini e Donne non ha regalato a Soraia Allam Ceruti soltanto l’amore, ma anche una grade amicizia: quella con l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Le due ragazze hanno infatti stretto un rapporto molto confidenziale durante la loro permanenza nel programma condotto da Maria De Filippi e l’italo-egiziana non aveva di certo nascosto la delusione per la scelta del tronista, che aveva preferito la nuova arrivata Valeria alla sua amica. Il tutto aveva messo anche a disagio Luca Salatino che con Ranieri era diventato grande amico. Ora l’ex corteggiatrice partenopea è tornata ad essere al centro dei pensieri della Allam che ha deciso di trascorrere una giornata al mare con lei e le ha dedicato dolci parole su Instagram:

“A te che sei sincera e leale in qualsiasi situazione”.

Soraia Allam Ceruti rompe il silenzio: “In te ho trovato il mio porto sicuro”

La fidanzata di Luca Salatino ha elogiato Federica Aversano con la quale continua a sentirsi e vedersi anche dopo Uomini e Donne e ha commentato su Instagram:

“A te con cui, dal primo sguardo che ci siamo scambiate, ho trovato il mio porto sicuro”.

L’ex corteggiatrice ha sottolineato che l’amica è sempre riuscita nel corso di questi mesi a trovare le parole giuste per rassicurarla e farla stare bene. La partenopea resta una delle persone più belle che l’italo-egiziana ha incontrato nella sua vita e tutto questo è accaduto grazie a Uomini e Donne che ha permesso alle due ragazze di conoscersi e diventare amiche. Un’amicizia che sembra essere destinata a durare.

Uomini e Donne, Luca Salatino lontano dalla fidanzata: quando si rivedranno

Intanto mentre Soraia ha trascorso una giornata al mare con Federica e la figlia, il compagno continua a stare a Roma dove lavora come chef e si dedica al pugilato. Ha voluto mostrare su Instagram Stories la sua giornata, paragonando ironicamente il suo quartiere a San Francisco. Ha poi mostrato l’allenamento quotidiano e il suo lavoro, regalando ai followers un simpatico siparietto con il suo collega dalla cucina del ristò. Non è escluso però che questo weekend si riveda di nuovo con la fidanzata, che vive a Como. La coppia ha ammesso di recente che per il momento vivrà una storia a distanza e la convivenza aspetterà.