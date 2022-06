Luca Zingaretti distrutto dal dolore: “Se ne è andata, non posso crederci”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 29, 2022 , in Personaggi Tv

Drammatica perdita per l’attore de Il commissario Montalbano: “Chiara se ne è andata…”

Ha condiviso nelle storie di instagram un post struggente Luca Zingaretti, pubblicando la foto di una donna (visibile a sinistra nell’immagine in alto) accompagnata da un lungo messaggio d’addio che ha fatto commuovere i tantissimi fans che quotidianamente lo seguono sui social: “Chiara se ne è andata, non riesco a crederci” sono le parole con le quali ha esordito. Non sappiamo chi sia la donna scomparsa purtroppo prematuramente, ma immaginiamo facesse l’attrice dato che Luca ha poi aggiunto:

Abbiamo frequentato l’accademia insieme e le volevo bene.

Luca Zingaretti e il messaggio d’addio per la collega: “Semplicemente non ci credo”

L’attore di Montalbano ha poi concluso il suo post asserendo: “Semplicemente non riesco a credere che sia successo…”.

Riposa in pace, Chiara

sono state le ultime parole condivise nella storia pubblicata alcune ore fa. Al momento in rete non risultano esserci notizie relative alla scomparsa di un’attrice di nome Chiara, aspettiamo perciò di vedere se nelle prossime ore qualcuno riporterà la notizia o se Zingaretti stesso darà maggiori informazioni sull’identità della donna deceduta alla quale, come le sue parole hanno lasciato ben intendere, era molto legato.

Il commissario Montalbano tornerà in onda? Maria Pia Ammirati: “C’è l’ultimo romanzo di Camilleri”

Intanto ricordiamo che ieri, in occasione della presentazione dei palinsesti delle reti Rai per la stagione tv 2022/2023, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha parlato anche di Montalbano: come leggiamo su TvBlog, sulla seguitissima fiction con protagonista Luca Zingaretti che su Rai1 incassa risultati record anche con le numerose repliche, ha dichiarato

Vogliamo chiudere idealmente il progetto con l’ultimo romanzo di Andrea Camilleri.

Ricordiamo che la serie tv è stata prodotta per 15 stagioni, raggiungendo un totale di 37 episodi, tutti della durata di circa 100 minuti. Andrea Camilleri, storico autore dei romanzi dai quali le storie sono tratte, è purtroppo scomparso il 17 luglio del 2019. E a proposito di Montalbano, nei giorni scorsi si è parlato di un possibile futuro crossover con Lolita Lobosco, altro personaggio di grande successo interpretato, peraltro, dalla moglie di Luca, ossia Luisa Ranieri.