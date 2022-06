Le indagini di Lolita Lobosco 2, clamoroso colpo di scena: arriva Montalbano?

“Lei ha una relazione con Il Commissario Montalbano”: la scrittrice lancia un’anticipazione

Sono in corso da un po’ di settimane le riprese di Le indagini di Lolita Lobosco 2 e tra l’autunno 2022 e l’inizio del 2023 il pubblico di Rai1 potrà vedere la nuova stagione della fortunata e amatissima serie. Le anticipazioni finora sono pochissime e tutta la squadra di lavoro sta mantenendo il massimo riserbo per lasciare grande sorpresa ai telespettatori. Tuttavia la scrittrice dei libri da cui è tratta la serie ha rilasciato un’interessante intervista su Di Più Tv svelando tante curiosità. In particolare Gabriella Genisi racconta cosa accade nei libri:

“Lolita ha una relazione con Il Commissario Montalbano perché per un periodo va a lavorare a vigata, il paese del Commissario”.

Questo incredibile incontro avverrà anche nei nuovi episodi della serie tv? La scrittrice non si sbilancia e spiega: “A quanto ne so al momento non è in programma un simile colpo di scena, ma non si sa mai”.

Le indagini di Lolita Lobosco 2 e quel bacio rubato sul set: che spoiler

In attesa di scoprire se arriverà questo attesissimo incontro tra la protagonista e Il Commissario Montalbano i fan della serie si chiedono cosa ne sarà invece dell’amore sbocciato nella prima stagione. Ovvero quello tra Lolita e il giovane giornalista Danilo Martini interpretato da Filippo Scicchitano. Di Più Tv ha pubblicato uno scatto in esclusiva proprio dal set in cui si vedono i due lasciarsi andare ad un bacio super appassionato alla luce del sole! Pare proprio, dunque, che questa storia rimasta aperta troverà una sua strada per proseguire.

La scrittrice di Lolita Lobosco 2 anticipa: “Nella nuova stagione i colpi di scena non mancheranno”

Difficile dire con precisione cosa accadrà nella vita sentimentale della protagonista nella seconda stagione della serie tv. La scrittrice spiega che anche nei suoi libri Lolita ha una relazione con un uomo più giovane e dunque fin qua la serie è rimasta fedele ai racconti. Poi però nei libri la poliziotta piomba tra le braccia di Montalbano mentre non si sa se ciò accadrà anche nella fiction. E proprio sulla serie tv, che vedrà il ritorno di Lunetta Savino, la scrittrice assicura: