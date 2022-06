Luigi Strangis e quel segreto rivelato per la prima volta: “Mai detto a nessuno”

Il vincitore di Amici lo confessa solo oggi: “Da piccolo mi facevano un sacco paura”

Il talent di Canale 5 è finito da qualche settimana ma il successo di Luigi Strangis è solo agli inizi. Il vincitore dell’ultima edizione sta letteralmente spopolando sia nelle classifiche musicali che nell’affetto del pubblico. E mentre il cantante si gode i primi approcci con la sua fama, girando l’Italia da Nord a Sud per incontrare i fan e promuovere il suo primo EP, ecco arrivare una nuova innovativa intervista. A realizzarla è Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione del programma e ballerina professionista del talent. Tra le varie domande fatte a Luigi una si è concentrata su una paura del cantante mai rivelata.

“Da piccolo mi facevano un sacco paura le statuette dei Santi. Però non l’ho mai detto a nessuno”

ha confessato Strangis. Immancabile infine una delle solite battute di Giulia: “Io c’ho un Santo a casa” (riferendosi a Sangiovanni).

Luigi Strangis ha rischiato di cadere ad Amici! “Una cosa terribile”

Dopo aver finalmente svelato a chi è dedicata Tienimi Stanotte il cantante ha proseguito con l’intervista condotta da Giulia Stabile, svelando curiosi retroscena e aneddoti. Uno di questi riguarda la sera della vittoria, che si è svolta in diretta. Come ogni anno dopo la proclamazione vengono lanciati una quantità indefinita di coriandoli lucidi per terra famosi per essere molto scivolosi. Giulia ha chiesto dunque a Luigi come se la fosse cavata in quel momento. Questa la sua risposta:

“Io ero pure con i tacchi! E’ una cosa terribile. Mi sono messo a sciare, dovevo attaccarmi agli altri. Mi sono attaccato a Maria De Filippi”.

Pregi e difetti del cantante: parla lui

Tra le altre domande poste a Luigi Strangis una richiedeva di auto-indicare i propri pregi e difetti più importanti. Per quanto riguarda i pregi il cantante ha detto la razionalità. Mentre per i difetti ha risposto la testardaggine. Infine Luigi ha invitato tutti ad acquistare e ascoltare il suo primo EP, uscito alla mezzanotte di oggi. Strangis spera che tutte le tracce contenute vengano gradite dai fan che fino ad adesso non gli hanno mai fatto mancare supporto e affetto.