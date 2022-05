Luigi Strangis finalmente l’ha svelato: “Ecco a chi è dedicata Tienimi stanotte”

Generazione Z, il cantante glissa sull’amore: “Tienimi stanotte è una dedica a me stesso”

Ormai Luigi Strangis non si ferma più! Il vincitore di Amici 21, uno dei più apprezzati di tutte le edizioni, è diventato un vero e proprio fenomeno popolare richiesto ovunque. E non solo in casa Mediaset, ma anche sulla Rai. Così, dopo la breve incursione a Domenica In (con annesse polemiche per la mancata intervista), il cantante stanotte è stato ospite di Generazione Z su Rai2. Presente in collegamento nel programma condotto da Monica Setta Luigi ha risposto anche alle varie domande fatte dal pubblico in studio composto da giovani ragazzi. Tra le domande una è stata piuttosto personale chiedendo a Luigi se fosse innamorato e a chi è dedicata Tienimi stanotte, brano con cui sta scalando le classifiche musicali.

“E’ una dedica a me stesso, di lasciarmi andare e vivere le cose”

ha risposto il cantante.

Luigi Strangis racconta il suo grande cambiamento: “Ho imparato a vivere le emozioni”

Nel corso dell’intervista rilasciata nella nuova puntata di Generazione Z il cantante è stato interrogato anche sul tema del diabete. Ormai è noto a tutti, infatti, che Luigi soffra di questa malattia. In passato, nel corso di Amici, Strangis è sempre apparso come molto controllato. In seguito il cantante, mettendosi a nudo con Maria De Filippi, aveva ammesso che doveva controllare le emozioni per non sentirsi male. Pur non nascondendo la sua grande paura Luigi adesso sta iniziando un nuovo percorso. Queste le sue parole:

“Sono abbastanza razionale, cerco di capire cosa sta succedendo. Ma ad Amici ho imparato a vivermi le emozioni senza nascondermi. Prima cercavo di nasconderle, ma ho capito che fa più male che bene”.

La vittoria del talent arrivata come uno tsunami sul vincitore: “Emozione grande”

Non si è sottratto a nessun’altra domanda, Luigi Strangis, nel corso della trasmissione di Rai2. Ad esempio gli è stato chiesto se gli piacerebbe intraprendere un percorso professionale nella musica strumentale, vista la sua grande bravura con gli strumenti. Lui però per il momento è molto concentrato sulla musica e vuole viversi ogni passo giorno per giorno. Certo è che il successo lo sta travolgendo e non mancano i fan che lo associano al cantante Ultimo. Proprio sul grande successo ricevuto dopo Amici Luigi ha detto che piano piano sta iniziando a capire tutto. E aggiunge: