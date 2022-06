Luigi Strangis si lascia andare ad uno sfogo: “Ho vissuto tanti momenti d’ansia”

L’ex allievo di Amici racconta per la prima volta i momenti difficili del talent: “Sono stati tanti”

Continua il grande successo di Luigi Strangis a circa un mese dalla vittoria dell’ultima edizione del programma di Canale5. E nonostante siano stati tanti i mesi passati in casetta con le telecamere addosso ci sono molti aspetti inediti sul cantante che ancora il pubblico non conosce. In una lunga e intima intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette, ad esempio, Luigi parla dei momenti di ansia vissuti nel talent.

“Sono stati tanti, a partire dalle sfide”

racconta. Il cantante però aggiunge che, al contrario, non ha vissuto particolare ansia nella finale, in quanto in quel momento voleva soltanto divertirsi.

Luigi Strangis e il successo del brano “Tondo”: cosa c’è dietro alla scelta di cantarlo

Tra gli inediti cantati nel corso degli ultimi mesi e che hanno riscosso più successo tra i fan c’è sicuramente “Tondo”. Questo brano, però, non è stato scritto da Luigi ma da Enrico Nigiotti, ex allievo di Amici e cantante di grande successo in Italia. La scelta di affidare il brano a Luigi, affinché lo rendesse suo, è stata ben mirata. A sua volta Strangis ha accettato con gioia il regalo e lo ha reso qualcosa di più. Benché il brano parli di un ragazzo vittima di bullismo per via del peso Luigi l’ha trasformato in base alla sua esperienza vissuta col diabete.

“Anche se marginalmente anche io sono stato preso di mira perché diabetico”

conclude.

Il cantante entra nella nuova etichetta discografica dei volti di Amici: “So che posso fidarmi”

Mentre alcuni degli allievi di quest’anno, come ad esempio Albe e Sissi, hanno scelto di entrare a far parte di grosse etichette discografiche, Alex e Luigi sono entrati invece nella 21Co. Si tratta di una neonata casa discografica fondata dagli ex allievi Giordana Angi e Briga insieme a Gabriele Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Dopo aver rivelato un segreto mai raccontato prima Luigi Strangis spiega il perchè di tale decisione: “Ho scelto questa casa discografica per restare in famiglia. Dopo 8 mesi di lavoro so che posso fidarmi”.