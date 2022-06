Lulù Selassiè torna a parlare di Manuel Bortuzzo: “Ci sto ancora male”

Manuel Bortuzzo, la sua ex non lo nasconde: “Sono ancora un po’ triste per la nostra rottura”

In queste ultime ore Lulù Selassiè è stata ospite insieme alle sue due sorelle nel programma web Casa Chi. In questa circostanza la ragazza è tornata a parlare ancora una volta della rottura con il suo ex fidanzato conosciuto nella casa più spiata dagli italiani, non facendo mistero di essere ancora molto triste:

“Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre… Un po’ triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, gli amici che mi distraggono…”

La principessa etiope ha anche dichiarato di credere che sia normale sentirsi così perchè un grande amore non si può certo cancellare con un solo colpo di spugna: “E’ ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare…”

Lulù Selassiè è ancora molto innamorata dell’ex gieffino: “A me manca tantissimo”

Successivamente la giovane principessa etiope, sempre in questa sua ospitata nel programma web Casa Chi, ha anche colto la palla al balzo per rivelare a tutti di provare ancora dei profondi sentimenti nei confronti di Manuel Bortuzzo, il quale è stato preso di mira da Soleil Sorge in questi ultimi giorni:

“Questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima…”

E chissà se prima o poi i due riusciranno quantomeno a chiarirsi, visto che dal momento in cui si sono lasciati le polemiche da ambo le parti non sono certo mancate.

La ex gieffina taglia corto sulle fake news: “Ci facciamo tante risate”

E sulle fake news che girano ormai quotidianamente sul web sul suo conto e sulle sue due sorelle, Lulù Selassiè, la quale è finita al centro dei rumor in questi ultimi giorni per una questione legata alla festa del suo compleanno, ha subito tagliato corto:

“Ci facciamo tante risate perché le fonti che parlano sono persone che non sanno nulla della nostra vita. Forse hanno una vita un po’ vuota poverini…”

In questa occasione è poi stato toccato l’argomento inerente alla sua presunta partecipazione a Tale e Quale Show insieme alle sue due sorelle. E su questa faccenda è stata Jessica a fare chiarezza, asserendo che al momento non possono dire granchè perchè a loro volta non sanno nulla: “Noi per il momento non sappiamo nulla…”